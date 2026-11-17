Pendik'te kaza: CHP ilçe başkanı Abidin Ekren yaşamını yitirdi

Pendik'te 9 Kasım akşamı meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan CHP Pendik İlçe Başkanı Abidin Ekren, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaza nasıl oldu:

Kaza, 9 Kasım günü saat 20.45 sıralarında Pendik Kaynarca Mahallesi Tersane Köprüsü Kurtköy istikameti üzerinde, Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 34 RAB 718 plakalı otomobil önce yol bakım tabelasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, önündeki iki araca daha çarparak yan devrildi.

Müdahale ve tedavi süreci:

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü Abidin Ekren, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Ekren'in entübe edildiği ve durumunun ağır olduğu bildirildi. Hastanede beyin kanaması geçiren Ekren, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma ve kaza incelemesi yetkililer tarafından sürdürülüyor.

Pendik'te aracıyla kaza geçirerek ağır yaralanan CHP Pendik İlçe Başkanı Abidin Ekren hayatını kaybetti