Perde ışığında mahalle dayanışması: açık hava sinemasında nostalji

köy meydanlarında açık hava sineması

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Köyümde Sinema Günleri projesi, yaz boyunca kentin farklı noktalarında mahalle sakinlerini bir araya getiriyor. Proje; Tavas ve Acıpayam'daki gösterimlerin ardından Çivril'de devam etti ve gösterimler, Çal ilçesinin farklı mahallelerine taşınmadan önce büyük ilgi gördü. Etkinlikler, kent yaşamında uzun süredir azalan açık hava sinema geleneğini yeniden canlandırmayı hedefliyor.

etkinliğin atmosferi ve ikramlar:

Mahalle meydanlarında kurulan dev ekranlarda izleyiciler, Ege samimiyetini yansıtan Dondurmam Gaymak gibi kült yapımları büyük bir coşkuyla izliyor. Gösterimler sırasında katılımcılara sunulan gazoz ve patlamış mısır, etkinliğin nostaljik atmosferini pekiştiriyor. Çocuklar ve yetişkinler aynı perdenin ışığı altında bir araya gelerek hem sinema keyfini hem de komşuluk bağlarını tazeliyor.

geleneksel kültür ve sosyal etkileri:

Köyümde Sinema Günleri, yalnızca film gösterimi olarak kalmayıp mahalle dayanışmasını güçlendiren sosyal bir buluşma noktası haline geliyor. Etkinlikler, farklı kuşakları aynı mekânda buluşturarak geçmişe dair ortak hatıraların yeniden canlanmasına olanak sağlıyor. Gösterimlerin renkli görüntüleri ve samimi atmosferi, katılımcılardan olumlu geri dönüşler alıyor.

Proje kapsamında düzenlenen açık hava sineması, yaz boyunca Denizli genelinde sürdürülmeye devam edecek. Çivril etabının ardından ekipler, gösterimleri Çal ilçesinin mahallelerine taşıyarak daha fazla vatandaşı bu nostaljik buluşmaya davet ediyor.

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN VATANDAŞLARI SOSYAL HAYATLA BULUŞTURAN VE GELENEKSEL AÇIK HAVA EĞLENCELERİNİ YENİDEN CANLANDIRAN "KÖYÜMDE SİNEMA GÜNLERİ" PROJESİ DEVAM EDİYOR. KENTİN DÖRT BİR YANINDA KÜLTÜREL HAYATI ZENGİNLEŞTİREN ETKİNLİK, YEDİDEN YETMİŞE TÜM MAHALLE SAKİNLERİNİ AYNI PERDENİN IŞIĞI ALTINDA BİR ARAYA GETİRİYOR.