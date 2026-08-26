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Perihan Öztürk, Kahramanmaraş'tan SANKO Üniversitesi'ne: dermatoloji kliniğinde hasta kabulü başladı

Prof. Dr. Perihan Öztürk, SANKO Üniversitesi Hastanesi'nde hasta kabulüne başladı; uzun akademik geçmişiyle sedef, Behçet, saç hastalıkları ve kozmetik uygulamalara odaklanacak.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 11:44

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EDİTÖR: Serkan Varol

Perihan Öztürk, Kahramanmaraş'tan SANKO Üniversitesi'ne: dermatoloji kliniğinde hasta kabulü başladı

SANKO Üniversitesi'nde hasta kabulü:

Prof. Dr. Perihan Öztürk, SANKO Üniversitesi Hastanesi'nde hasta kabulüne başladı. Hastalar, dermatoloji alanındaki geniş deneyim ve akademik birikiminden yararlanabilecek.

Uzman hekim olarak hizmet verecek olan Prof. Dr. Öztürk, klinik pratiğinde hem kronik deri hastalıkları hem de estetik ve rejeneratif uygulamalara yönelik değerlendirmeler yapacak.

Akademik kariyer ve görevleri:

Perihan Öztürk, 1978 yılında Kahramanmaraş'ta doğdu ve 1999 yılında Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. Uzmanlık eğitimini 2001-2005 yılları arasında Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalında tamamladı.

Akademik yükselişinde; 2010-2013 yılları arasında yardımcı doçent, 2013-2018 yılları arasında doçent olarak görev yapan Prof. Dr. Öztürk, 2018 yılında profesörlük unvanını aldı ve 2025 yılına kadar Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalında görevini sürdürdü.

Akademik ve idari sorumlulukları arasında Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı Başkanlığı, Tıp Fakültesi Dekan Yardımcılığı, Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı, Sağlık Etik Kurul Başkanlığı ve Tıp Fakültesi Akreditasyon Komisyon Başkanlığı gibi görevler bulunuyor.

Uzmanlık ve araştırma ilgi alanları:

Prof. Dr. Öztürk'ün öncelikli mesleki ve bilimsel ilgi alanları arasında sedef hastalığı (psoriasis), Behçet hastalığı, saç hastalıkları, dermatoendokrinoloji, ürtiker (kurdeşen), vitiligo, kozmetik uygulamalar, rejeneratif tedaviler ve çeşitli dermatolojik hastalıklar yer alıyor.

Akademik kariyeri boyunca bu alanlarda yürüttüğü çalışmalarla çok sayıda ulusal ve uluslararası bilimsel yayına katkı sağlamış olan Prof. Dr. Öztürk, SANKO Üniversitesi Hastanesi'nde hasta kabulüne başlamasıyla bölgedeki dermatoloji hizmetlerinin güçlenmesine katkıda bulunacak.

CİLT HASTALIKLARI UZMANI PROF. DR. PERİHAN ÖZTÜRK,

CİLT HASTALIKLARI UZMANI PROF. DR. PERİHAN ÖZTÜRK,

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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