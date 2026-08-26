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Kovanağzı'nda minik adımlarla yaz coşkusu uğurlandı

Kocaeli Belde A.Ş.'nin Kovanağzı'ndaki final etkinliğinde çocuklar oyun, yarışma, dans ve yüz boyamayla yazı eğlenceyle bitirdi.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 12:19

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EDİTÖR: Emre Koç

Kovanağzı'nda minik adımlarla yaz coşkusu uğurlandı

Kovanağzı'nda yaz etkinlikleri son perde:

Kocaeli genelinde yaz boyunca sahillerde sürdürülen çocuk etkinliklerinin kapanış adresi, Kefken Kovanağzı Çadır Kamp Alanı oldu. Organizasyonu gerçekleştiren Belde A.Ş. tarafından düzenlenen program, yaz tatilinin son günlerini geçiren aileler ve çocuklara neşeli anlar sundu.

Oyun, yarışma ve sahne şenliği:

Etkinlik boyunca minikler; oyunlar, yarışmalar ve dans gösterileriyle bir araya geldi. Animatörler eşliğinde sahnelenen interaktif oyunlarda çocuklar hem izleyici hem de katılımcı olarak aktif rol aldı. Müzik ve dans programları, çocukların enerji dolu performansları ve coşkulu alkışlarla desteklendi.

Yüz boyama, pamuk şekeri ve aile anıları:

Programun en ilgi gören noktalarından biri yüz boyama etkinliği oldu; sevdikleri figürleri yüzlerine yaptıran minikler kamp alanına renk kattı. Çocuklara ikram edilen pamuk şekerleri ve diğer atıştırmalıklar, günün keyfini artırdı. Aileler etkinliği ilgiyle takip ederek bol bol fotoğraf çekti ve anı biriktirdi.

Gün boyu süren etkinlikler, Kocaeli sahillerinde yaz boyunca düzenlenen faaliyetlerin duygusal ve neşeli bir kapanışını temsil etti. Katılımcılar, organizasyonun çocuklara sunduğu sosyal etkileşim, eğlence ve hareketli aktiviteler sayesinde yaz sezonunu olumlu bir şekilde noktaladı.

Etkinlik, çocukların yoğun ilgisi ve renkli görüntülerle son bulurken, düzenleyiciler benzer programların gelecekte de sürdürülmesinin önemine vurgu yaptı.

KOCAELİ&#039;DE YAZ BOYUNCA SAHİLLERDE DÜZENLENEN ÇOCUK ETKİNLİKLERİNİN SON ADRESİ KOVANAĞZI OLDU....

KOCAELİ'DE YAZ BOYUNCA SAHİLLERDE DÜZENLENEN ÇOCUK ETKİNLİKLERİNİN SON ADRESİ KOVANAĞZI OLDU. OYUN, YARIŞMA, DANS VE YÜZ BOYAMA ETKİNLİKLERİYLE BULUŞAN ÇOCUKLAR, YAZ TATİLİNİN SON GÜNLERİNİ EĞLENCE DOLU GEÇİRDİ.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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