Pervane Mahallesi'nde çıkan yangın evi kullanılamaz hale getirdi
Trabzon'un Araklı ilçesine bağlı Pervane Mahallesi'nin Güney mevkisinde çıkan yangında, Mehmet Türkyılmaz ve Osman Türkyılmaz'a ait olduğu öğrenilen ev tamamen kullanılamaz hale geldi.
Müdahale ve sağlık durumu:
Olay yerine itfaiye ve ambulans sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü; can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.
Soruşturma başlatıldı:
Olayla ilgili olarak jandarma ekipleri inceleme başlattı.
TRABZON’UN ARAKLI İLÇESİNE BAĞLI PERVANE MAHALLESİ’NİN GÜNEY MEVKİSİNDE ÇIKAN YANGINDA, MEHMET TÜRKYILMAZ VE OSMAN TÜRKYILMAZ’A AİT OLDUĞU ÖĞRENİLEN EV TAMAMEN KULLANILAMAZ HALE GELDİ.
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış
Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!