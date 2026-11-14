Dolar 50,3447 +0,12%
Euro 55,4947 -0,22%
Bist 11.842,82 +1,51%
Altın Gram 6.290,44 +0,03%
EUR/USD 1,1028 -0,29%
Brent Petrol 95,84 +0,02%
--°

Çift idmanla yoğun mesai: Çorum FK Başakşehir öncesi tempoyu yükseltti

Çorum FK, Teknik Direktör Burak Yılmaz yönetiminde Trendyol Süper Lig 12. haftada Başakşehir maçı öncesi spor salonu ve sahada çift idmanla hazırlandı.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 18:57

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Çift idmanla yoğun mesai: Çorum FK Başakşehir öncesi tempoyu yükseltti

Çift idmanla yoğun mesai: Çorum FK Başakşehir öncesi tempoyu yükseltti

Çorum FK, Trendyol Süper Lig 12. haftada oynayacağı Başakşehir maçının hazırlıklarını çift idmanla sürdürdü. Günün programı Teknik Direktör Burak Yılmaz yönetiminde iki bölümde tamamlandı.

Saha çalışması:

Sabah antrenmanında futbolcular ısınma hareketleriyle güne başladı; ardından topla çalışmalara geçildi. Kırmızı-siyahlı ekip, bu bölümde özellikle 5’e 2 rondo çalışmalarıyla pas hızı, yerleşim ve baskı sonrası reaksiyonları pekiştirdi.

Spor salonu ve fiziksel hazırlık:

Günün ikinci idmanı spor salonunda gerçekleştirildi. Futbolcular burada yapılan fitness seansı ile kuvvet ve dayanıklılık odaklı çalışmalar yaparak haftanın yorgunluğunu dengeledi. Teknik ekip, salon programını maç temposu ve sakatlık riskini azaltma hedefiyle planladı.

Çift antrenman uygulaması, oyuncuların hem taktiksel uyum hem de fiziksel kapasite açısından maç gününe hazırlanmasını hedefliyor; antrenmanlar Burak Yılmaz gözetiminde kontrollü bir tempoyla ilerledi.

ÇORUM FK OYUNCULARI ANTRENMANLARINI SÜRDÜRDÜ

ÇORUM FK OYUNCULARI ANTRENMANLARINI SÜRDÜRDÜ

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Ev sahibi avantajını korudu: Kütahyaspor Ankaragücü'nü 2-1 yendi
images

Ankara Demirspor'un planlı oyunu sakaryaspor karşısında 2-1'i getirdi
images

Ankara Demirspor sakarya'da erken gollerle sahadan galip ayrıldı
images

Fenerbahçe çift antrenmanla Kocaelispor randevusuna hazırlandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Konya'da sokak tartışması kanlı bitti: 17 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

Arslan Kulaksız suikastına ilişkin firarilerden biri Tatvan'da yakalandı

Elazığ ticaret borsası’nda yönetim değişimi: Şenol Arslan başkanlığa seçildi

Bilecik'te site önünde kavga sırasında havaya ateş iddiası

TREND HABERLER

Üniversite ve CW Enerji tarımda dikey güneş enerjisi uygulamasını hayata geçiriyor

U15'te Kayseri'den farklı zafer: namağlup liderlik play-off biletini getirdi

Antalya'da COP31'i taşıyan hat: Türk Telekom'un dijital ve yeşil dönüşüm hamlesi

Balıkesir Üniversitesi yönetimi Ayvalık Meslek Yüksekokulu'nda akreditasyon ve eğitim çalışmaları için bir araya geldi

Bursa firmaları Afrika pazarına ortak üretim ve teknolojiyle açılıyor

Sinemada Türk dünyası birlik ve dayanışma mesajı

Tunus’un Osmanlı mirası Kütahya’da sanatla yeniden canlanıyor

Şuşa'da liderler bir araya geldi: resmi akşam yemeği ve ikili temaslar