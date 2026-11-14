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Ankara Demirspor'un planlı oyunu sakaryaspor karşısında 2-1'i getirdi

Ankara Demirspor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup 11. haftasında Sakaryaspor'u 2-1 yendi; her iki teknik direktör de maçın taktiksel yönlerini ve performansı değerlendirdi.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 18:56

GÜNCELLEME: 14 Kasım 2026 - 19:24

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Ankara Demirspor'un planlı oyunu sakaryaspor karşısında 2-1'i getirdi

Ankara Demirspor'un planlı oyunu sahadan galibiyetle döndü

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 11. haftasında Sakaryaspor, sahasında karşılaştığı Ankara Demirspor'a 2-1 mağlup oldu. Karşılaşma sonrasında iki takımın teknik direktörleri maçın gelişimi ve oyuncu performansları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Ankara Demirspor değerlendirmesi:

Ankara Demirspor Teknik Direktörü Abdul Fettah Kaldırım, maçta ekibinin disiplinine vurgu yaptı ve oyunun planlandığı gibi ilerlediğini söyledi. Kaldırım, "Maça iyi hazırlandık, kazandığımız toplarla hücuma çıkmaya çalıştık, golü de bulduk. Hücuma çıkarken kaptırdığımız topla biz golü gördük. Ancak disiplinden kopmadık, planladığımız gibi süreç gitti. İki takımında güzel oynadığı bu maçı kazanıp dönmek mutluluk verici" ifadelerini kullandı.

Sakaryaspor'un bakışı:

Sakaryaspor Teknik Direktörü Ümit Bozkurt ise takımının oyundan memnun göründüğünü, ancak skorda isteneni elde edemediklerini belirtti. Bozkurt, "İki tane ağır mağlubiyetten sonra galibiyet için çıktı. Gerçekten çok güzel çalıştığımız bir maçtı. Haftayı iyi geçirdik, çalışmalarımızı iyi yaptık ama maalesef netice alamadık. İkinci yarı biraz daha arttırdık tempoyu ama çok pozisyon bulamadık. Mağlubiyeti hakketmedik skor olarak mağlup olduk sadece" dedi.

Her iki teknik direktörün de vurguladığı nokta, maçın rekabetçi geçtiği ve ekiplerin planları doğrultusunda farklı anlar ürettiğiydi. Ankara Demirspor'un hücumda kazandığı topları değerlendirme başarısı ve saha içi disiplini galibiyeti getiren belirleyici unsurlar olarak öne çıktı.

SAKARYASPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ ÜMİT BOZKURT

SAKARYASPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ ÜMİT BOZKURT

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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