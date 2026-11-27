PGL 3. grup 8. hafta hakemleri açıklandı
Türkiye Futbol Federasyonu, Profesyonelliğe Geçiş Ligi (PGL) 3. Grup'ta oynanacak 8. hafta maçlarının hakem atamalarını duyurdu. Haftanın karşılaşmaları 28 Kasım Cumartesi ve 29 Kasım 2026 Pazar tarihlerinde oynanacak.
8. hafta maç atamaları:
Hekimhan FSK - Kayseri Şekerspor: Tunahan Evci
Kocasinan Belediyespor - Sivasgücü Belediyespor: Harun Kaan Yıldırım
Kahramanmaraşspor - Kovancılarspor: Batuhan Bolat
Dersimspor - Sorgun Belediyespor: Umut Göktaş
Afşinspor - Kahta 02 Spor: Furkan Başarır
Battalgazi Belediyespor - Nevşehir Kapadokyagücü: Mustafa Kılıç
Onikişubat SK - Derinkuyugücü: Mustafa Melih Kaya
Atamaların önemi ve süreç:
Hakem atamaları, maçların yönetiminde şeffaflık ve uyum sağlanması açısından kritik rol oynar. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi açıklaması, 8. hafta programının düzen içinde ilerlemesi amacıyla yapılmıştır.
Takımlar, belirlenen hakem kadrolarıyla hazırlıklarını sürdürecek; maç sonuçları ve olası itirazlar federasyonun kuralları doğrultusunda ele alınacaktır.
PROFESYONELLİĞE GEÇİŞ LİGİ (PGL) 3. GRUP 8. HAFTASINDA OYNANACAK MÜSABAKALARI YÖNETECEK HAKEMLER BELLİ OLDU
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