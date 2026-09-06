Piknik yerine kavga: Cumalıkızık Kent Parkı'nda gergin anlar

Cumalıkızık Kent Parkı'nda piknik kavgası

Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki Cumalıkızık Kent Parkında piknik yapmak için toplanan iki aile arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede alevlendi. Olay, parkta bulunanların ve tarafların yakınlarının da karışmasıyla kontrolden çıktı; taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı.

Olayın gelişimi:

Edinilen bilgiye göre, başlangıçta küçük bir anlaşmazlık olarak başlayan tartışma, çevredeki kişilerin müdahil olmasıyla hızla büyüdü. Kavgada bulunanların yakınları da devreye girince parkta kısa zamanda kaotik görüntüler oluştu. Parkta bulunan vatandaşlar şaşkınlık ve panikle yaşananları izlerken bazıları tarafları ayırmak için müdahale etti.

Görüntüler ve soruşturma:

Yaşanan kavga anları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi; görüntülerde araya giren vatandaşların müdahaleleri ve yoğun arbede yer alıyor. Olayın ardından yetkililer tarafından inceleme başlatıldı ve görüntüler delil niteliğinde değerlendiriliyor. Parkta yaşanan bu tür olaylar, kamuya açık alanlarda güvenlik ve denetim tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.

Görüntülerde ve görgü tanıklarının ifadelerinde detayların netleşmesiyle soruşturmanın nasıl ilerleyeceği önümüzdeki günlerde açıklanacak. Yetkililerin değerlendirmesi sonrası olaya ilişkin yasal süreç işletilecek.

BURSA'DA BULUNAN CUMALIKIZIK KENT PARKI'NDA PİKNİK YAPMAK İÇİN PARKA GELEN İKİ AİLE ARASINDA BİLİNMEYEN BİR NEDENLE TARTIŞMA ÇIKTI. YAŞANAN KAVGA CEP TELEFONU KAMERASIYLA SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ.