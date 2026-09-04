Piknikteki saldırı: uzaklaştırma kararı olan koca eşini ağır yaraladı

Olay, dün Gebze ilçesi Barış Mahallesi'ndeki Tatlıkuyu Vadisi Mesire Alanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre boşanma aşamasındaki çift arasında tartışma çıktı. Kızı ve yakınlarıyla piknik yapan F.D. (48)'ye, uzaklaştırma kararı bulunan eşi A.D. yaklaştı ve tartışma kısa sürede büyüdü.

Olayın detayları:

İddialara göre A.D., tartışmanın büyümesi üzerine yanında getirdiği bıçakla F.D.'ye saldırdı. F.D. vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı 11 bıçak darbesi ile ağır yaralandı ve kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Tedavi ve soruşturma:

Ağır yaralı kadın ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Saldırının ardından olay yerinden kaçan A.D.'nin yakalanması için polis ekiplerinin çalışması sürüyor ve soruşturma devam ediyor.

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER