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Piyasa açılışında döviz fiyatları hafif yükseldi

Serbest piyasada dolar 48,0630 liradan, euro 56,2720 liradan işlem görüyor; Kapalıçarşı'da alış-satış fiyatları açıklandı, önceki kapanışa göre hafif yükseliş var.

GİRİŞ: 21 Ağustos 2026 - 09:30

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Piyasa açılışında döviz fiyatları hafif yükseldi

Piyasa açılışında döviz fiyatları hafif yükseldi

Serbest piyasada dolar ve euro güne dalgalı bir başlangıç yaptı. Açılış verilerine göre işlem saatlerinde kurların önceki kapanışın üzerinde olduğu gözlendi.

kapalıçarşı verileri:

İstanbul Kapalıçarşı’da 48,0610 liradan alınan dolar 48,0630 liradan, 56,2700 liradan alınan euro ise 56,2720 liradan satılıyor.

önceki kapanış ve değerlendirme:

Son kapanışta dolar 47,95 liradan, euro 56,13 liradan satılmıştı; bu sabahki veriler her iki para biriminin de açılışta hafif primli olduğunu gösteriyor.

DOLAR 48,0630 LİRADAN, EURO İSE 56,2720 LİRADAN GÜNE BAŞLADI.

DOLAR 48,0630 LİRADAN, EURO İSE 56,2720 LİRADAN GÜNE BAŞLADI.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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