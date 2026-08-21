Piyasa açılışında döviz fiyatları hafif yükseldi

Serbest piyasada dolar ve euro güne dalgalı bir başlangıç yaptı. Açılış verilerine göre işlem saatlerinde kurların önceki kapanışın üzerinde olduğu gözlendi.

kapalıçarşı verileri:

İstanbul Kapalıçarşı’da 48,0610 liradan alınan dolar 48,0630 liradan, 56,2700 liradan alınan euro ise 56,2720 liradan satılıyor.

önceki kapanış ve değerlendirme:

Son kapanışta dolar 47,95 liradan, euro 56,13 liradan satılmıştı; bu sabahki veriler her iki para biriminin de açılışta hafif primli olduğunu gösteriyor.

DOLAR 48,0630 LİRADAN, EURO İSE 56,2720 LİRADAN GÜNE BAŞLADI.