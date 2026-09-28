PKK’nın silah teslimi sonrası başika-zilikan üssünden çekilme ve üs devri masada

Irak yönetimi PKK dosyasını kapatmak için yürütmeleri hızlandırdı

Irak Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Sözcüsü Sabah el-Numan, terör örgütü PKK ve bazı silahlı grupların silahsızlandırılmasıyla ilgili yürütülen görüşmelerin sürdüğünü açıkladı. El-Numan, ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon güçlerinin çekilme takviminin daha önce belirlenen doğrultuda 30 Eylül olduğunu hatırlatarak, hükümetin ve kurumların bu süreçte hız kazandığını belirtti.

Görüşmelerin kapsamı ve takvim:

Irak hükümeti ile gruplar arasında oluşturulan takvimlere çoğu tarafın uyduğunu söyleyen el-Numan, dosyanın kısa sürede kapatılması hedefinin bulunduğunu ifade etti. Başbakan ve Silahlı Kuvvetler Başkomutanlığı ile ilgili kurumların, grupların liderleriyle yürüttüğü görüşmeler sonucu uzlaşıların sağlandığı ve tarafların bu çabalara olumlu yanıt verdiği vurgulandı.

Görüşmeler kapsamında özellikle kuzeydeki güvenlik durumuna odaklanıldığı ve yerel aktörlerle koordinasyonun artırıldığı belirtildi. El-Numan, bu kapsamda belirli bölgelere ilişkin planların hazırlandığını ve uygulama takvimlerinin paylaşıldığını aktardı.

Başika-Zilikan üssü ve Türkiye ile ilişkiler:

El-Numan, Başika-Zilikan üssü bağlamında, «özellikle PKK’nın silahlarını teslim etmesinin ardından Türk askerlerinin çekilmesi ve Türkiye’ye ait üslerin Irak güçlerine devredilmesi konusunda görüşmeler ve ortak bir anlayış var» dedi. Bu ifade, Irak yönetiminin hem bölgesel güvenlik hem de egemenlik vurgusunu öne çıkardığını gösteriyor.

Irak Başbakanı Ali Zeydi ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki görüşmelere de değinen el-Numan, iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin tarihi ve derin bağlara dayandığını, güvenlik istikrarının ekonomik ilişkilere de olumlu yansıyacağını belirtti. El-Numan, Türkiye ile Irak arasındaki ticari ilişkilerin önemine dikkat çekti.

Ayrıca Irak hükümeti ile Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) arasındaki görüşmelerde de PKK ve uzantılarının varlığının sona erdirilmesi yönünde mutabakatların arandığı, Sincar’daki Peşmerge güçleriyle yapılan görüşmeler sonucunda onların da plan kapsamında silah teslim edeceğinin ifade edildiği aktarıldı.

Güvenlik iş birliği ve istihbarat koordinasyonu:

Irak Silahlı Kuvvetler Başkomutanı sözcüsü, Türkiye ile güvenlik alanında devam eden iş birliğine işaret ederek, istihbarat koordinasyonu, bilgi paylaşımı ve ortak operasyonel çalışmalarda artış beklendiğini söyledi. El-Numan, Irak Terörle Mücadele Servisinin Türkiye tarafıyla iş birliği ve koordinasyon içinde olduğunu, yeni mutabakatların hazırlanması için çalışmaların başlatıldığını kaydetti.

El-Numan, Türkiye’nin Irak’ın istikrarından yana olduğunu ve terörle mücadelede desteğinin sürdüğünü vurgulayarak, iki ülkenin güvenlik uzlaşılarının bölgesel istikrar üzerinde belirleyici olacağını ifade etti.

Genel olarak, Irak yönetiminin hedefi PKK ve diğer silahlı grupların planlı şekilde silahsızlandırılması, çekilmelerin ve üs devrinin hukuki ve idari çerçeve içinde gerçekleştirilmesi yönünde. Bu süreç, hem iç güvenlik hem de bölgesel ilişkiler açısından yakından izlenmeye devam edecek.

Irak Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Sözcüsü Sabah el-Numan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Başika-Zilikan Üssü'nden çekilmesi konusuna ilişkin, "Özellikle terör örgütü PKK'nın silahlarını teslim etmesinin ardından Türk askerlerinin çekilmesi ve Türkiye'ye ait üslerin Irak güçlerine devredilmesi konusunda görüşmeler var" açıklaması yaptı.