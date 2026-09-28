Denizli’de BBP lideri Mustafa Destici: şehadet soruşturmasında hakikat ortaya çıkana kadar takipçi olacağız

BBP toplantısında gündem: adalet, yolsuzluk ve kent ekonomisi

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Denizli’de parti teşkilatıyla bir araya gelerek hem ülke gündemine dair değerlendirmelerde bulundu hem de yerel ekonomik tablonun fotoğrafını çizdi. Toplantıda en çok konuşulan konu, 17 yıldır süren ve özellikle son dönemde yeni gelişmelerin yaşandığı Muhsin Yazıcıoğlu dosyası oldu. Destici, bu konuda partinin ve camianın başlangıçtan beri davanın takipçisi olduğunu vurguladı.

Yazıcıoğlu soruşturmasında izlenen süreç:

Destici, soruşturmanın 2009’dan sonra 2010 yılında Malatya Özel Yetkili Savcılığı’na intikal ettiğini söyledi ve burada iki yılı aşkın bir sürede yürütülen çalışmaların gerçeği saptırdığını savundu. Konuşmasında dosyanın seyrini kronolojik olarak anlattı: Kahramanmaraş’ta 2014’te takipsizlik kararı verildiğini, itiraz üzerine takipsizliğin 3-5 ay sonra kaldırıldığını; 2016’da, 15 Temmuz darbesinden yaklaşık bir ay önce dosyaya yeniden takipsizlik kararı verildiğini aktardı. Destici, darbeden iki gün önce Maraş Cumhuriyet Başsavcılığı’na konunun tüm yönleriyle araştırılması için dilekçe verildiğini, 18 Temmuz’da yeniden başvuru yapıldığını belirtti.

Dosyanın takipsizlik kararının kaldırılmasının zaman aldığına dikkat çeken Destici, takipsizliğin 2018’de kaldırıldığını ve soruşturmanın 2026’ya kadar sürdüğünü ifade etti. Haziran 2026’da Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı’nın dosyaya takipsizlik kararı verip dosyayı Ankara’ya gönderdiğini, bunun ardından belli dönemlerde operasyon dalgalarının yaşandığını söyledi.

Operasyon dalgaları ve tartışmalı incelemeler:

BBP lideri, ilk dalganın helikopterin düşürülmüş olabileceği ihtimali üzerine yoğunlaştığını; daha sonra arama-kurtarma süreçleri, enkaz ve cenazelere ulaşma zamanlaması ile karbonmonoksit incelemelerinin ikinci dalga soruşturmalarının odağında olduğunu belirtti. Destici, şahitlerin ve köylülerin enkazı bulduğunu, arama-kurtarmanın hedefinden uzaklaştırıldığını iddia ederek bu adımların olayın kaza mı yoksa sabotaj/suikast mı olduğu konusundaki şüpheleri güçlendirdiğini söyledi.

Adli Tıp’ın karbonmonoksit raporlarında farklı tarihlerde farklı sonuçlar üretildiğini vurgulayan Destici, Malatya’da soruşturma yürütülen dönemde gerçek faillerin göz ardı edildiğine dair iddiaların da ikinci dalga operasyonların kapsamına girdiğini aktardı. Konuşmasını, "Bu meselede kastı ve kusuru olanlar hukuk önünde hak ettikleri cezayı alana kadar da takipçisi olmaya devam edeceğiz" sözleriyle özetledi.

Fon ve borsa soruşturmasına ilişkin değerlendirme:

Destici, Adalet Bakanlığı ve ilgili kurumların yürüttüğü operasyonları takdir ettiklerini söyleyerek, yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarının üzerine gitmenin zorunlu olduğunu vurguladı. Açıklamasında, son dönemde gündeme gelen fon ve borsa vurgununa değindi; sürecin yaklaşık 2-3 yıl sürdüğünü, bunun nasıl fark edilmediğinin sorgulanması gerektiğini belirtti.

Bu süreçte 50’ye yakın kişinin tutuklandığını ve soruşturmaların kapsamlı bir şekilde devam ettiğini hatırlatan Destici, iktidara veya farklı gruplara yakın olmanın kimseye koruma sağlamaması gerektiğini söyledi. Küçük yatırımcıların mağduriyetine dikkat çekerek, mağduriyetlerin giderilmesini beklendiğini ifade etti.

Spekülasyon ve manipülasyon iddiaları:

Destici, borsada şişirilen değerlerin, önceden haberdar olanların paralarını çekmesiyle çöküşe dönüştüğünü, bunun da birçok yatırımcıyı mağdur ettiğini anlattı. Soruşturmanın yalnızca görünen isimlerle sınırlı olmadığına inandığını söyleyen Destici, yetkililerin cesaretle süreci takip etmesinin önemine işaret etti.

Denizli ekonomisinin görünümü:

Yerel ekonomiye dair değerlendirmesinde Destici, Denizli’yi "Ege’nin incisi" olarak tanımladı ve ilin sanayi, tarım, enerji, üniversite ve kültür merkezliği rolünü vurguladı. Ancak ülke genelindeki ekonomik daralmanın Denizli’yi de olumsuz etkilediğini belirtti.

Özellikle tekstil sektöründe başta Denizli olmak üzere İstanbul ve diğer şehirlerde gerileme, işletmelerin yavaşlaması, fabrika kapatmaları ve işten çıkarmalar görüldüğünü anlatan Destici, bazı yatırımcıların üretimi ve sermayeyi daha düşük maliyetli ülkelere taşıdığını söyledi. Bu durumun istihdam kaybı, ihracat azalması ve ekonomik zayıflama olarak kentte hissedildiğini ifade etti.

Destici konuşmasını, adalet arayışındaki kararlılık ile yerel ve ulusal ekonomik sorunların birlikte ele alınması gerektiği çağrısıyla sonlandırdı ve dava takiplerinin sürdürüleceğini bir kez daha vurguladı.

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ (BBP) GENEL BAŞKANI MUSTAFA DESTİCİ, DENİZLİ’DE PARTİ TEŞKİLATIYLA BİR ARAYA GELDİ. DESTİCİ, FON VE BORSA SORUŞTURMASI İLE DENİZLİ EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELERE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELERDE BULUNDU.