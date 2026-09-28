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Canik'te 150 milyonluk yol yatırımı: başkan Sandıkçı hizmet odaklı projelerini anlattı

Başkan İbrahim Sandıkçı, 2026'da Canik'e 150 milyon TL'lik beton yol, 148.881 m² park alanı, yapay zekâ destekli çözüm merkezi ve yeni hayvan bakım merkezini açıkladı.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 12:39

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EDİTÖR: Merve Çelik

Canik'te 150 milyonluk yol yatırımı: başkan Sandıkçı hizmet odaklı projelerini anlattı

Canik'te sürdürülen projeler:

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçede yürütülen kentsel dönüşüm, ulaşım ve sosyal yaşam alanlarına yönelik projelerin hız kesmeden devam ettiğini söyledi. Sandıkçı, yapılan yatırımların ilçenin hem bugünü hem de geleceği için planlandığını belirterek belediyenin hizmet odaklı yaklaşımını vurguladı.

altyapı ve ulaşım yatırımları:

2026 yılı içinde ilçeye kazandırılan en somut yatırımın 150 milyon Türk lirası değerinde beton yol olduğunu açıklayan Sandıkçı, yol ağının güçlendirilmesinin ulaşım konforunu ve güvenliğini artırdığını ifade etti. Belediye ekiplerinin aynı dönemde mahallelerin yol ve altyapı ihtiyaçlarına öncelik verdiği belirtildi.

sosyal alanlar, dijital dönüşüm ve mahalle hizmetleri:

Sandıkçı, Canik'teki park alanlarının toplamda 148.881 metrekareye ulaştığını, yeni sosyal yaşam alanları ve mahalle konaklarının hizmete sunulduğunu aktardı. Belediyenin bünyesinde tamamlanan dijital dönüşüm projeleri sayesinde önemli ölçüde tasarruf sağlandığı, yapay zekâ destekli çözüm merkezine 2026 yılında gelen çağrıların yüzde 97'sinin çözüme kavuşturulduğu bilgisi paylaşıldı.

Hizmet dağılımında eşitlik ilkesiyle hareket ettiklerini söyleyen Sandıkçı, 52 mahallenin tamamında aynı standartta hizmet verildiğini belirtti ve belediyenin çözüm odaklı belediyecilik anlayışını bir kez daha vurguladı: 'Laf değil, hizmet üretiyoruz'.

Sandıkçı ayrıca Canik Belediyesi tarafından yapımı sürdürülen 2. Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi projesinden de söz ederek, hayvan refahına yönelik çalışmaların devam ettiğini ekledi.

CANİK BELEDİYE BAŞKANI İBRAHİM SANDIKÇI, İLÇEDE YENİ PROJE VE YATIRIMLARI HAYATA GEÇİRMEYE DEVAM...

CANİK BELEDİYE BAŞKANI İBRAHİM SANDIKÇI, İLÇEDE YENİ PROJE VE YATIRIMLARI HAYATA GEÇİRMEYE DEVAM ETTİKLERİNİ BELİRTEREK, "LAF DEĞİL, HİZMET ÜRETİYORUZ" DEDİ.

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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