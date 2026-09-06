Plakasız araç ihbarı cinayet soruşturmasını çözdü

Nevşehir'de gece saatlerinde devriye görevi yapan polis ekipleri tarafından durdurulan plakasız araçta, kısa süre önce meydana gelen silahlı saldırının şüphelileri olduğu belirlendi. Olayda ağır yaralanan Levent Ç. kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olayın gelişimi:

Kaza veya trafik ihbarı yerine gelen dikkat, olayın çözümünde belirleyici oldu. Olay, Güzel Yurt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinin otoparkında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Levent Ç. (50) henüz belirlenemeyen bir nedenle telefonda Yusuf Ç. ve kardeşi Ahmet Enes Ç. ile tartıştı. Tartışmanın ardından iki kardeş ile arkadaşları Rahman A. belirtilen adrese geldi. Şüpheliler araçtan inmeden, Levent Ç. ve yanında bulunan arkadaşına ateş etti; daha sonra plakaları sökülmüş araçla olay yerinden kaçtılar.

Polisin müdahalesi ve soruşturma:

Bölgede devriye görevi yapan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri plakasız araçtan şüphelenerek aracı durdurdu. Ekipler kimlik kontrolü yaptığı sırada yakın bölgedeki silahlı yaralama olayına ilişkin anonsu duydu ve araçta bulunan 3 kişiyi gözaltına aldı. Ağır yaralanan Levent Ç., yanında bulunan arkadaşı tarafından özel araçla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne götürüldü; burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay yeri ve araçta yapılan incelemelerde 5 adet boş kovan bulundu. Tüfekten çıktığı değerlendirilen mermilerden birinin Levent Ç.'nin sırtına, bir diğerinin ise araca isabet ettiği tespit edildi. Gözaltına alınan Yusuf Ç., Ahmet Enes Ç. ve Rahman A.'nın suçlarını itiraf ettikleri öğrenildi. Şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildikten sonra cumhuriyet savcısının talimatıyla resmen gözaltına alındı; emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

OLAY YERİ