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Pozantı’da gece yarısı kaza: 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, sürücü ağır yaralandı

Pozantı'da saat 00.40'ta A.Ö.'nün kullandığı 01 AK 006 plakalı otomobil ağaca çarptı; 13 yaşındaki T.Ö. yaşamını yitirdi, A.Ö. ağır yaralandı.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 09:53

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Pozantı’da gece yarısı kaza: 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, sürücü ağır yaralandı

Kaza ve ilk müdahale:

Adana'nın Pozantı ilçesinde saat 00.40 sıralarında meydana gelen kazada, A.Ö. idaresindeki 01 AK 006 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada araçta yolcu olarak bulunan 13 yaşındaki T.Ö. araç içerisinde sıkıştı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk kontrollerinde T.Ö.'nün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri incelemesi ve cenazenin çıkarılması:

Cumhuriyet Başsavcısı Enes Oflaz olay yerinde yaptığı incelemenin ardından itfaiye ekipleri, araç içinde sıkışan T.Ö.'nün cansız bedenini çıkardı. Yapılan işlemlerin tamamlanmasının ardından cenaze morga kaldırıldı.

Yaralının tedavisi ve soruşturma:

Kazada ağır yaralanan sürücü A.Ö., ilk müdahalenin ardından Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; buradaki uygulamanın ardından Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi ve entübe edildiği öğrenildi. Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

ADANA&#039;DA OTOMOBİLİN AĞACA ÇARPMASI SONUCU 1 ÇOCUK HAYATINI KAYBEDERKEN, AĞABEYİ AĞIR...

ADANA'DA OTOMOBİLİN AĞACA ÇARPMASI SONUCU 1 ÇOCUK HAYATINI KAYBEDERKEN, AĞABEYİ AĞIR YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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