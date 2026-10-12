Tır ile otomobil çarpıştı: Çobanlar çıkışında 1 yaralı

Kaza yerinde ilk bulgular:

Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesi çıkışında meydana gelen kazada, edinilen bilgiye göre 03 AFA 819 plakalı tır sürücüsü B.K. ile 03 AGD 174 plakalı otomobili kullanan M.Y. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpışma yaşandı.

Çarpışmanın şiddetiyle otomobilin tekerleği koparken araçta büyük çapta maddi hasar oluştu. Kontrolden çıkan tır, yol kenarındaki tarlaya girerek durabildi.

Müdahale ve sevk:

Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan tır sürücüsü B.K., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından 112 Acil Servis ekiplerince Bolvadin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Soruşturma ve trafik düzeni:

Kazanın ardından jandarma ekipleri olay yerinde inceleme başlattı. Olay nedeniyle bölgedeki trafik akışında geçici aksama yaşanırken, yetkililer sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

AFYONKARAHİSAR'DA TIR İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU YAŞANAN TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ YARALANDI.