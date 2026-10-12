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Gevaş'ta hızlı müdahaleyle ev yangını büyümeden söndürüldü

Van'ın Gevaş ilçesi Akbulut Mahalle'de çıkan ev yangını, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik müdahalesiyle çevredeki konutlara sıçramadan söndürüldü.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 10:35

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Gevaş'ta hızlı müdahaleyle ev yangını büyümeden söndürüldü

Yangının çıktığı nokta ve ihbar:

Van'ın Gevaş ilçesinde, Akbulut Mahalle'de bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Ev sahibi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Müdahale süreci ve sonuç:

Kısa sürede olay yerine ulaşan Gevaş İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yaklaşık yarım saat süren müdahale sonucunda yangını çevredeki evlere sıçramadan söndürdü.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

GEVAŞ İLÇESİNDE BİR EVDE ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE...

GEVAŞ İLÇESİNDE BİR EVDE ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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