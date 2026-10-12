Dolar 49,3321 +0,15%
Euro 55,2492 +0,11%
Bist 12.185,38 -0,66%
Altın Gram 6.658,77 -0,43%
EUR/USD 1,1194 -0,10%
Brent Petrol 105,13 +0,39%
--°

Emniyet sahada: Erdem Çağlar öğretmen ve öğrencilerle buluştu

Bilecik İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğretmen ve öğrencilerle bir araya gelerek okul güvenliğini değerlendirdi.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 10:39

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Emniyet sahada: Erdem Çağlar öğretmen ve öğrencilerle buluştu

ziyaretin amacı:

Bilecik İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, okul güvenliğini artırmak ve eğitim kurumlarıyla iş birliğini güçlendirmek amacıyla Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti. Ziyarette, Çocuk ve Toplum Destekli Polislik Şube müdürlüklerinin personeli de yer aldı ve okul ortamının güvenliğine ilişkin değerlendirmeler yapıldı.

görüş alışverişi ve iş birliği:

Toplantıda öğretmenler ve öğrencilerle yapılan görüşmelerde, okul içi güvenlik uygulamaları ile eğitim alanında koordinasyonun geliştirilmesi konuları ele alındı. Katılımcılar arasında karşılıklı bilgi paylaşımı sağlanarak, olası iş birliği alanlarının güçlendirilmesine yönelik genel yaklaşımlar konuşuldu.

emniyet müdürünün vurgusu:

İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, öğrencilerin güvenli bir ortamda eğitim görmesinin önemine dikkat çekti ve şu sözleri paylaştı: "Çocuklarımızın güvenliğini sağlamak ve eğitim kurumlarımızla iş birliğimizi güçlendirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz". Yapılan ziyaret, okul-toplum ilişkilerinin ve güvenlik tedbirlerinin sürekli gündemde tutulduğunu gösterdi.

BİLECİK&#039;TE OKUL GÜVENLİĞİ İÇİN EMNİYET DEVREDE

BİLECİK'TE OKUL GÜVENLİĞİ İÇİN EMNİYET DEVREDE

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Otobüste hareket halindeyken şoför değişimi tepkileri artırdı
images

Aksaray merkezde depoda kurulan kaçak sigara imalathanesine jandarma baskını
images

Burhaniye'de zeytin işleme tesisinde gece yangını kontrol altına alındı
images

Mersin organize sanayide tütün ve makaron fabrikasında üç depoda yangın

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Otobüste hareket halindeyken şoför değişimi tepkileri artırdı

Aksaray merkezde depoda kurulan kaçak sigara imalathanesine jandarma baskını

Yeni Kahramanmaraş: dört yılda yeniden şekillenen mahalleler

Burhaniye'de zeytin işleme tesisinde gece yangını kontrol altına alındı

TREND HABERLER

Mahalle dayanışması bir yılı geride bıraktı: McDonald’s şubesi üç gün içinde kapatılacak

Dayanışma gösterisi: iş adamı Dinçer Azaphan 13 yaşındaki Yaşar'ı Kırkağaç'ta ziyaret etti

Boyabat'ta büyük uyuşturucu operasyonu: üç kişi tutuklandı

Erdoğan Cemil Tugay'a rozetini taktı: İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti

Hava trafiği normale döndü: GAP Havalimanı'ndaki uçakta tehdit tespit edilmedi

Polisten gençlere destek: LGS yolculuğuna set ve çanta hediyesi

Bursa-İzmir yolu'nda yaya çarpması: kimliği tespit edilemeyen kişi yaşamını yitirdi

Liege'de öğrencilerin sokak çatışmaları sonrası üç kişiden fazla toplanma yasağı