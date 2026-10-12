Emniyet sahada: Erdem Çağlar öğretmen ve öğrencilerle buluştu

ziyaretin amacı:

Bilecik İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, okul güvenliğini artırmak ve eğitim kurumlarıyla iş birliğini güçlendirmek amacıyla Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti. Ziyarette, Çocuk ve Toplum Destekli Polislik Şube müdürlüklerinin personeli de yer aldı ve okul ortamının güvenliğine ilişkin değerlendirmeler yapıldı.

görüş alışverişi ve iş birliği:

Toplantıda öğretmenler ve öğrencilerle yapılan görüşmelerde, okul içi güvenlik uygulamaları ile eğitim alanında koordinasyonun geliştirilmesi konuları ele alındı. Katılımcılar arasında karşılıklı bilgi paylaşımı sağlanarak, olası iş birliği alanlarının güçlendirilmesine yönelik genel yaklaşımlar konuşuldu.

emniyet müdürünün vurgusu:

İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, öğrencilerin güvenli bir ortamda eğitim görmesinin önemine dikkat çekti ve şu sözleri paylaştı: "Çocuklarımızın güvenliğini sağlamak ve eğitim kurumlarımızla iş birliğimizi güçlendirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz". Yapılan ziyaret, okul-toplum ilişkilerinin ve güvenlik tedbirlerinin sürekli gündemde tutulduğunu gösterdi.

BİLECİK'TE OKUL GÜVENLİĞİ İÇİN EMNİYET DEVREDE