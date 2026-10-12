Tavşanlı'da trafik ekipleri kent merkezinde kapsamlı denetim yaptı

Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki şehir içi trafik polis ekipleri, kent merkezinde trafik güvenliğini sağlamak amacıyla kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde hem evrak kontrollerine hem de sürüş güvenliğini doğrudan etkileyen kurallara uyumun denetlenmesine öncelik verildi.

Uygulama noktası ve yapılan kontroller:

Denetimler, ekiplerin oluşturduğu uygulama noktasında Moymul Mahallesi Tunçbilek Caddesi üzerinde yapıldı. Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri, güzergah üzerinde seyir halinde olan araçları tek tek durdurarak sürücülerin ehliyet, araç ruhsatı ve T.C. kimlik kontrollerini gerçekleştirdi.

Uyarılar ve yaptırımlar:

Denetim sırasında sürücülere emniyet kemeri takmaları, seyir halinde cep telefonu kullanmamaları ve hız kurallarına uymaları yönünde uyarılarda bulunuldu. Evraklarında eksiklik tespit edilen veya kural ihlali yapan sürücülere ilgili maddeler doğrultusunda idari para cezası uygulandı.

Emniyet yetkilileri, şehir içi trafik güvenliğini sağlamak ve can ile mal güvenliğini korumak amacıyla denetimlerin farklı nokta ve saatlerde kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.

TAVŞANLI TRAFİK POLİSİNDEN DENETİMLER