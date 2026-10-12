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Tavşanlı'da trafik ekipleri kent merkezinde kapsamlı denetim yaptı

Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri Moymul Mahallesi Tunçbilek Caddesi'nde ehliyet, ruhsat ve T.C. kimlik kontrolü yaparak kural ihlallerine idari para cezası uyguladı.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 10:40

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Tavşanlı'da trafik ekipleri kent merkezinde kapsamlı denetim yaptı

Tavşanlı'da trafik ekipleri kent merkezinde kapsamlı denetim yaptı

Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki şehir içi trafik polis ekipleri, kent merkezinde trafik güvenliğini sağlamak amacıyla kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde hem evrak kontrollerine hem de sürüş güvenliğini doğrudan etkileyen kurallara uyumun denetlenmesine öncelik verildi.

Uygulama noktası ve yapılan kontroller:

Denetimler, ekiplerin oluşturduğu uygulama noktasında Moymul Mahallesi Tunçbilek Caddesi üzerinde yapıldı. Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri, güzergah üzerinde seyir halinde olan araçları tek tek durdurarak sürücülerin ehliyet, araç ruhsatı ve T.C. kimlik kontrollerini gerçekleştirdi.

Uyarılar ve yaptırımlar:

Denetim sırasında sürücülere emniyet kemeri takmaları, seyir halinde cep telefonu kullanmamaları ve hız kurallarına uymaları yönünde uyarılarda bulunuldu. Evraklarında eksiklik tespit edilen veya kural ihlali yapan sürücülere ilgili maddeler doğrultusunda idari para cezası uygulandı.

Emniyet yetkilileri, şehir içi trafik güvenliğini sağlamak ve can ile mal güvenliğini korumak amacıyla denetimlerin farklı nokta ve saatlerde kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.

TAVŞANLI TRAFİK POLİSİNDEN DENETİMLER

TAVŞANLI TRAFİK POLİSİNDEN DENETİMLER

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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