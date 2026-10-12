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Aşılarla ağır hastalık riski azalıyor, takvim takip edilmeli

Çocukluk aşıları ağır seyreden enfeksiyon riskini azaltıyor; ailelerin aşı takvimini zamanında takip etmesi ve hekimle iletişim kurması hayati.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 10:35

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EDİTÖR: Serkan Varol

Aşılarla ağır hastalık riski azalıyor, takvim takip edilmeli

aşıların çocuk sağlığına etkisi:

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ceyhun Bozkurt (Liv Hospital Ulus) çocukluk çağı aşılarının bulaşıcı hastalıklara karşı korunmada kritik rol oynadığını belirtiyor. Aşılar, bağışıklık sisteminin hastalık etkenlerini önceden tanımasını sağlayarak aynı etkenle karşılaşıldığında vücudun daha hızlı savunma geliştirmesine yardımcı olur; bunun sonucunda hastalıkların ağır seyretme ve kalıcı sağlık sorunlarına yol açma riski azalır.

korunan hastalıklar ve önemi:

Prof. Dr. Bozkurt, zatürre, menenjit ve beyin iltihabı gibi ciddi tabloların özellikle küçük çocuklar için önemli risk oluşturduğunu vurguluyor. Kızamık, çocuk felci, boğmaca, difteri, tetanos ve hepatit B gibi hastalıklara karşı uygulanan aşıların çocukları bu enfeksiyonlardan korumaya yardımcı olduğu belirtiliyor. Bebeklik döneminden itibaren planlanan aşılar, çocukların yaşlarına ve bağışıklık sistemlerinin gelişimine göre belirli aralıklarla uygulanır.

aşı takvimi, gecikme ve toplum sağlığı:

Geciken aşıların çocukları bir süre daha korunmasız bırakabileceğini söyleyen Prof. Dr. Bozkurt, ailelerin aşı takvimini takip etmeleri ve zamanında aşı yaptırmaları gerektiğini ifade ediyor. Herhangi bir nedenle aşıları geciken çocuklarda nasıl bir yol izleneceği konusunda çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanına danışılması önem taşıyor. Ayrıca yüksek aşılanma oranları toplumda bulaşıcı hastalıkların yayılmasını zorlaştırır ve henüz aşılanma yaşına gelmemiş bebekler ile aşı yaptıramayan kişiler için ek koruma sağlar.

Prof. Dr. Bozkurt, düzenli aşılamanın salgınların önlenmesine ve geçmişte kontrol altına alınmış hastalıkların yeniden yayılma riskinin azaltılmasına yardımcı olduğunu belirtiyor.

yan etkiler ve bilgi kaynakları:

Aşılarla ilgili internet ve sosyal medyada dolaşan bilimsel temele dayanmayan bilgilerin ailelerin endişelerini artırabildiğine dikkat çekiliyor. Aşı sonrası enjeksiyon bölgesinde ağrı, kızarıklık, şişlik veya hafif ateş gibi etkilerin sık görüldüğü ve çoğunlukla kısa sürede geçtiği; ciddi alerjik reaksiyonların ise nadir olduğu vurgulanıyor. Prof. Dr. Bozkurt, her bilgiye güvenmemek ve aşılarla ilgili akla takılan soruları hekimlerle paylaşmanın önemine işaret ediyor.

Son olarak, çocukların sağlıklı büyümesinde beslenme, uyku ve düzenli sağlık kontrolleri kadar aşıların da önemli olduğuna dikkat çekiliyor; ailelerin aşı kayıtlarını düzenli olarak gözden geçirip eksik dozları tamamlamalarının çocuk sağlığı için değerli bir katkı olduğu ifade ediliyor.

PROF. DR. CEYHUN BOZKURT

PROF. DR. CEYHUN BOZKURT

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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