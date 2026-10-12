Şeyhler köyünde 1776'dan beri süren birlik ve beraberlik hayrı

Şeyhler köyünde geleneksel güz hayrı

Kütahya’nın Hisarcık ilçesine bağlı Şeyhler köyünde her yıl düzenlenen geleneksel güz hayrı bu yıl da yoğun katılımla gerçekleştirildi. Turabi Haksız Hasan Dede Birlik ve Beraberlik Güz Hayrı adıyla yapılan etkinlikte, hayırseverlerin katkılarıyla hazırlanan yemekler köy halkı ve konuklara ikram edildi.

Gelenek ve hazırlıklar:

Köyde 1776 yılından bu yana süregelen uygulama kapsamında organizasyona katkı verenler tarafından kesilen 45 küçükbaş hayvanın etinden tas kebap, bulgur pilavı, tatlı ve ayran hazırlandı. Hazırlanan yemekler yaklaşık bin kişiye servis edildi ve etkinlik boyunca köy meydanında misafirlere ikram edildi.

Şeyhler Köyü Muhtarı Halil Öztürk, geleneksel hayırların köy içi dayanışmayı pekiştirdiğini ve Türkiye’nin farklı illerinden ile Hisarcık’a bağlı 25 köyden gelen misafirlerin etkinliğe katıldığını belirtti. Muhtar, etkinliğe katkı sağlayan hayırseverlere şükranlarını iletti ve geleneklerin yaşatılmasının önemine vurgu yaptı.

Yetkililerin mesajları:

Hisarcık Kaymakamı Erkan Atam konuşmasında, geleneksel hayırların paylaşma ve dayanışma kültürünü canlı tuttuğunu söyledi ve bu tür buluşmaların birlik ile beraberliği güçlendirdiğini ifade etti. Kaymakam Atam, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederek hayrın kabul olmasını diledi.

Etkinliğe Hisarcık Kaymakamı Erkan Atam, Belediye Başkanı Mustafa Demirtaş, AK Parti Hisarcık İlçe Başkanı Abdullah Akbulut, İlçe Özel İdare Müdürü Mehmet Demirbaş, İl Genel Meclisi üyeleri Ahmet Çümen ve İsmail Hakkı Demir ile çok sayıda vatandaş katıldı. Hayrın sonunda katılımcılar birlik ve beraberlik mesajlarıyla etkinliği sonlandırdı.

ŞEYHLER KÖYÜNDE 1776 YILINDAN BU YANA SÜRDÜRÜLEN GELENEKSEL GÜZ HAYRINDA YAKLAŞIK BİN KİŞİYE YEMEK İKRAM EDİLDİ.