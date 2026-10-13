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Pozantı'da şelale yolunda iki emeklinin üç günlük temizlik nöbeti

Pozantı'da emekli öğretmen Kemal Önal ile emekli başmemur Mustafa Çetinkaya, üç günde şelale yolunda 20 çuval çöp toplayarak çevre bilincine vurgu yaptı.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 11:43

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Pozantı'da şelale yolunda iki emeklinin üç günlük temizlik nöbeti

Pozantı'da üç gün süren gönüllü temizlik çalışması

Pozantı'da yaşayan iki emekli arkadaş, doğa yürüyüşleri sırasında karşılaştıkları kirliliğe kayıtsız kalmadı. Emekli Almanca öğretmeni Kemal Önal ile emekli İnfaz Koruma Başmemuru Mustafa Çetinkaya, şelale yolu güzergahında üç gün boyunca yürüyerek çevreyi temizledi.

girişim ve motivasyonları:

İki arkadaş, yürüyüş esnasında gördükleri atıkların doğal güzellikleri gölgelediğini belirtti. Amaçlarının yalnızca çöp toplamak olmadığını ifade eden Önal ve Çetinkaya, hem bölgedeki doğayı korumak hem de vatandaşlarda çevre bilinci oluşturmak istediklerini söyledi. İkili, "Doğayı temiz tutmak hepimizin sorumluluğu" sözleriyle çağrı yaptı.

toplanan atık miktarı ve verilen mesaj:

Üç gün süren çalışmada iki arkadaş toplam 20 çuval dolusu çöp topladı. Duyarlı davranışları yerel halk ve yürüyüşçüler tarafından takdir edilirken, yetkililer ve vatandaşlara çevre temizliğinin ortak sorumluluk olduğu hatırlatıldı. Önal ve Çetinkaya'nın örnek çabası, küçük girişimlerin yerel farkındalığı güçlendirebileceğine dair somut bir örnek sundu.

ADANA’NIN POZANTI İLÇESİNDE YAŞAYAN 2 EMEKLİ ARKADAŞ, ÇEVRE KİRLİLİĞİNE DİKKAT ÇEKMEK AMACIYLA...

ADANA’NIN POZANTI İLÇESİNDE YAŞAYAN 2 EMEKLİ ARKADAŞ, ÇEVRE KİRLİLİĞİNE DİKKAT ÇEKMEK AMACIYLA ŞELALE YOLU GÜZERGAHINDA 3 GÜNDE 20 ÇUVAL ÇÖP TOPLADI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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