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Ppf kaplamada merdiven altı tehlikesi: 2 bin lira için 200 bin liralık risk

Eskişehirli işletmeci Yusuf Kürşat Nalcı, kayıt dışı PPF uygulamalarının araç boyasına zarar verebileceğini belirterek, vergi levhalı firmalarla çalışılmasını önerdi.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 09:50

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Ppf kaplamada merdiven altı tehlikesi: 2 bin lira için 200 bin liralık risk

PPF kaplamada temel bilgiler:

Eskişehir'de 7 yıldır araç kaplama ve koruma sektöründe hizmet veren işletmeci Yusuf Kürşat Nalcı, boya koruma filmi (PPF) uygulamalarının araçların orijinal boyasını korumada önemini vurguluyor. Uygulamanın, çarpma ve sürtmelerde boyayı koruyarak olası tamir masraflarını azalttığını belirtiyor.

Nalcı, PPF'nin maliyetinin kısa vadede aracın bir kapı veya kaput gibi parçalarının boyasından kurtaracağı için kendini amorti ettiğini söylüyor: "Bir arabayı boyamadan kurtarırsa kendini amorti ediyor." Sıfır araç alan müşterilerinin yaklaşık yüzde 80’iinin komple PPF yaptırdığını, diğerlerinin ise ön üç parça için PPF ve kalan için seramik tercih ettiğini aktarıyor.

Kayıt dışı uygulamaların riskleri:

İşletmeci, piyasada "merdiven altı" diye adlandırılan, vergi levhası olmayan ve kayıt dışı çalışan uygulayıcıların araçlara zarar verdiğini belirtiyor. Bu tür servislerin düşük fiyatla kısa süreli kâr elde etmeye çalıştığını ve işçilik, malzeme kalitesi ya da montaj hataları nedeniyle aracın boyasına veya verniğine zarar verebildiğini söylüyor.

Nalcı'nın uyarısı net: "Lütfen vergi levhası olmayan, merdiven altı yerlere araçlarınızı emanet etmeyin. 2 bin lira için 200 bin liralık zararınız olmasın." Bu ifade, uygun koruma yerine ucuz ve güvencesiz çözümlere yönelmenin uzun vadede çok daha yüksek maliyetlere yol açabileceğini özetliyor.

Uzman önerileri:

Nalcı, müşterilerin bilinen ve kurumsal firmalarla çalışmasını tavsiye ediyor ve sektörde yasal düzenleme beklentisi olduğunu aktarıyor. PPF uygulamasının doğru malzeme ve ustalıkla yapıldığında aracın değerini koruduğu, kaza veya sürtme gibi durumlarda tamir masraflarını önemli oranda azaltabildiği vurgulanıyor.

Vatandaşlara öneri: Hizmet almadan önce işletmenin vergi levhasını ve referanslarını sorgulamak, fiyat farkının nedeni araştırmak ve güvenilir firmaları tercih etmek olarak özetlenebilir.

OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE ARAÇLARIN ORİJİNAL BOYASINI KORUMAK VE DEĞER KAYBINI ÖNLEMEK AMACIYLA TERCİH...

OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE ARAÇLARIN ORİJİNAL BOYASINI KORUMAK VE DEĞER KAYBINI ÖNLEMEK AMACIYLA TERCİH EDİLEN BOYA KORUMA FİLMİ (PPF) UYGULAMALARI YAYGINLAŞMAYA DEVAM EDİYOR.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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