Dolar 48,6342 +0,02%
Euro 56,1604 +0,04%
Bist 14.012,57 -1,57%
Altın Gram 6.758,61 -0,68%
EUR/USD 1,1543 -0,12%
Brent Petrol 101,27 +0,28%
--°

Prostat kanserinde sessiz ilerleyişe karşı düzenli tarama şart

Erken evrede belirti vermeyen prostat kanserinde düzenli PSA ve ürolojik muayene hayati; 50 yaş üzeri veya aile öyküsü olanlar düzenli kontrol yaptırsın.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 09:50

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Prostat kanserinde sessiz ilerleyişe karşı düzenli tarama şart

Prostat kanserinde erken tanının önemi

Medical Point Gaziantep Hastanesi Üroloji Uzmanları Prof. Dr. Mehmet Solakhan ve Doç. Dr. Osman Barut prostat kanserinde erken tanının tedavi başarısı ve yaşam süresi açısından belirleyici olduğunu vurguluyor. Özellikle 15 Eylül Dünya Prostat Kanseri Farkındalık Günü dolayısıyla paylaşılan değerlendirmelerde, hastalığın çoğunlukla erken evrede belirti vermediği, bu nedenle düzenli kontrollerin önem taşıdığı bildirildi.

Erken evre çoğunlukla belirti vermez:

Prof. Dr. Mehmet Solakhan hastalığın erken dönemlerinde yakınma oluşturmayabileceğini belirterek yalnızca şikâyet ortaya çıktığında doktora başvurmanın riskli olduğunu söyledi. Solakhan, hastanın yaşı ve kişisel risk faktörleri doğrultusunda periyodik ürolojik değerlendirmelerin hayat kurtarıcı olabileceğini ifade etti. Aile öyküsü bulunan kişilerde dikkatli olmanın önemine özellikle dikkat çekildi.

İdrar şikâyetleri ihmal edilmemeli:

Doç. Dr. Osman Barut ise idrar yapmada zorlanma, idrar akışının zayıflaması, sık idrara çıkma veya gece idrara kalkma gibi belirtilerin farklı prostat hastalıklarında da görülebildiğini, bu semptomların uzun süre devam etmesi halinde mutlaka üroloji uzmanına başvurulması gerektiğini kaydetti. Barut, bu yakınmaların her zaman kanser anlamına gelmediğini ancak takip ve değerlendirme gerektirdiğini belirtti.

Her iki uzman da değerlendirme sürecinin kişiye özel planlandığını, hastanın yaşı, aile öyküsü, genel sağlık durumu ve klinik bulguların birlikte ele alındığını vurguladı. Bu yaklaşımın hem tanı hem de tedavi kararlarında daha doğru sonuçlar verdiği aktarıldı.

PSA testi ve muayene birlikte değerlendiriliyor:

Uzmanlar prostat kanseri taramasında PSA kan testi ve hekim tarafından yapılan ürolojik muayenenin temel araçlar olduğunu, gerekli görüldüğünde ileri görüntüleme ve biyopsi gibi ilave yöntemlere başvurulabildiğini belirtti. Tek bir testin tüm hastalar için yeterli olmayabileceği, tanı ve takip planının hekimin değerlendirmesine göre şekilleneceği ifade edildi.

Sonuç olarak Prof. Dr. Mehmet Solakhan ve Doç. Dr. Osman Barut erkeklerin özellikle 50 yaş üzeri veya aile öyküsü bulunanların düzenli kontrollerini ertelememeleri gerektiğini, farkındalık günlerinin bu bilinçlenmeyi artırmak için fırsat sunduğunu vurguladılar.

MEDİCAL POİNT GAZİANTEP HASTANESİ ÜROLOJİ UZMANLARI PROF. DR. MEHMET SOLAKHAN VE DOÇ. DR. OSMAN...

MEDİCAL POİNT GAZİANTEP HASTANESİ ÜROLOJİ UZMANLARI PROF. DR. MEHMET SOLAKHAN VE DOÇ. DR. OSMAN BARUT,

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

çocuklarda döküntünün arkasındaki gerçek: alerji her zaman suçlu değil
images

Kağıthane'de yetişkinlere özel ücretsiz yüzme ve fitness dönemi başladı
images

Erfelek'te gebeliğe hazırlık: gebe okulu anne adaylarına rehber oldu
images

Çamlık'ta konforlu ulaşım için adım adım yenileme: Tamer Mandalinci sahada

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

OYAK Pazarlama, RTÜK'ün kurumsal seyahat sorumluluğunu üstlendi

Bingöl'de ilköğretim haftasında yeni dönem coşkusu ve eğitim vurgusu

çocuklarda döküntünün arkasındaki gerçek: alerji her zaman suçlu değil

Düğünde takı yerine av köpeği verildi

TREND HABERLER

Düğün dönüşünde çarpışma: Bartın'da 21 kişi yaralandı

Gece yolunda arkadan çarpışma: Kula'da kamyonette can kaybı ve dört ağır yaralı

Kepez'de galeriden yükselen alevler üç katlı apartmana sıçradı

Silivri'deki kayıp: Kozinoğlu soruşturmasında ikinci dalga üç tutuklu

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Mersinli balıkçılar 15 eylül için ağlarını ve teknelerini son kez gözden geçiriyor

Tribünden atılan cisim dördüncü hakeme isabet edince maç tatil edildi