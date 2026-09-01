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Pursaklar'da ev hanımlarının keşif dolu kültür yolculuğu sona erdi

Pursaklar Belediyesi'nin 27 Temmuz-31 Ağustos tarihli kültür gezilerinde son kafile yola çıktı; ev hanımları farklı şehirlerdeki tarihi ve kültürel değerleri yakından tanıdı.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 12:48

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EDİTÖR: Emre Koç

Pursaklar'da ev hanımlarının keşif dolu kültür yolculuğu sona erdi

Pursaklar'da kültür gezileri son kafileyle tamamlandı

Pursaklar Belediyesi tarafından 27 Temmuz-31 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen kültür gezilerinin son kafilesi yola çıktı. İlçede yaşayan ev hanımlarının farklı şehirlerdeki tarihi ve kültürel mirası tanımasına olanak veren programlar, hafta içinde düzenlenen otobüs turlarıyla tamamlandı.

gezi programının kapsamı:

Program süresince katılımcılar İstanbul, Bursa, Konya, Nevşehir ve Safranbolu gibi kentlerin önemli tarihi ve kültürel noktalarını ziyaret etme fırsatı buldu. Gezi rotaları, hem rehber anlatımlarıyla hem de serbest zaman imkânlarıyla zenginleştirilerek katılımcıların hem bilgi edinmesi hem de sosyal bağlarını güçlendirmesi hedeflendi. Etkinlikler, ilçede kadınların gündelik yaşamın dışına çıkarak yeni deneyimler kazanmasını sağladı.

başkanın değerlendirmesi:

Ertuğrul Çetin, kadınlara yönelik sosyal ve kültürel çalışmaların önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: ‘‘Pursaklar’da hemşerilerimizin hayatına dokunan, onların sosyal ve kültürel açıdan kendilerini geliştirmelerine katkı sağlayan projeler üretmeye devam ediyoruz. Ev hanımlarımıza yönelik düzenlediğimiz geleneksel kültür gezilerimiz de bu anlayışımızın güzel örneklerinden biri. İlçemizde yaşayan kadınlarımızın farklı şehirleri görmelerine, tarihi ve kültürel mirasımızı yakından tanımalarına vesile olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu gezilerimize gösterilen yoğun ilgi bizleri ayrıca memnun ediyor. İnşallah önümüzdeki dönemde de kadınlarımız için birbirinden güzel etkinlik ve projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz’’ dedi.

Kafilelere katılan ev hanımları düzenlenen organizasyonlardan memnuniyetlerini belirterek Pursaklar Belediyesi'ne teşekkür etti. Belediye yetkilileri, bu tür etkinliklerin kadınların sosyal hayata katılımını artırdığını ve kültürel bilinçlenmeyi desteklediğini vurguladı. Ayrıca benzer programların önümüzdeki dönem de sürdürüleceği bildirildi.

Son kafilenin uğurlanması ile tamamlanan dönem boyunca yapılan geziler, ilçedeki kadınların farklı şehirlerin tarihini ve kültürünü yakından tanımasına katkı sağladı; belediye ise bu tür sosyal ve kültürel projeleri genişletme hedefini koruyor.

ANKARA PURSAKLAR BELEDİYESİ TARAFINDAN İLÇEDE YAŞAYAN EV HANIMLARINA YÖNELİK DÜZENLENEN KÜLTÜR...

ANKARA PURSAKLAR BELEDİYESİ TARAFINDAN İLÇEDE YAŞAYAN EV HANIMLARINA YÖNELİK DÜZENLENEN KÜLTÜR GEZİLERİNDE SON SEFER DE YOLA ÇIKTI.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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