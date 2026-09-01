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Mut'ta bahçe yangını evleri yakından tehdit etti, ekipler alevleri ormana sıçramadan söndürdü

Mersin'in Mut ilçesi Gerit Yaylası'nda çıkan bahçe yangını, 4 arozöz, 1 su tankeri ve 30 kişilik ekip sayesinde ormana sıçramadan söndürüldü.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 22:30

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EDİTÖR: Aslı Han

Mut'ta bahçe yangını evleri yakından tehdit etti, ekipler alevleri ormana sıçramadan söndürdü

Mut ilçesinde gerit yaylası yakınındaki bahçe yangını panik yarattı

Mersin'in Mut ilçesinde evlerin arasındaki bir bahçede başlayan yangın, çevrede yaşayanlara korku dolu anlar yaşattı. Olay, Kumaçukuru Mahallesi Gerit Yaylası'nda meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Müdahale ve söndürme çalışmaları:

İhbar üzerine bölgeye Mut Orman İşletme Müdürlüğü ile Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevlere karadan müdahale edildi; olay yerine yönlendirilen araç ve personel arasında 4 arozöz, 1 su tankeri ve 30 kişilik ekip yer aldı.

Hasar ve yerel etkiler:

Karadan yapılan zamanında müdahale sayesinde yangın, ormanlık alana yayılmadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sırasında alevlerin evlerin yakınına kadar gelmesi, mahalle sakinlerinde endişe yarattı. Yapılan tespitlere göre yaklaşık 2 dönüm sazlık alan ve bahçe zarar gördü.

MUT İLÇESİNDE EVLERİN ARASINDAKİ BAHÇEDE ÇIKAN YANGIN, VATANDAŞLARA KORKU DOLU ANLAR...

MUT İLÇESİNDE EVLERİN ARASINDAKİ BAHÇEDE ÇIKAN YANGIN, VATANDAŞLARA KORKU DOLU ANLAR YAŞATTI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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