Bingöl'de duvarlar yıkıldı: 350 dönümlük askeri saha kent dönüşümüne açılıyor

Proje sahasında ilk adım:

Bingöl'de yıllardır askeri kullanımda kalan 350 dönümlük alanın kent yaşamına kazandırılması yönünde çalışmalar başladı. Belediyeye protokol dışında, şartsız devredilen yaklaşık 20 dönümlük bölümde duvar yıkım çalışmaları sürüyor. Çalışmaları yerinde takip eden Belediye Başkanı Erdal Arıkan, dönüşüm projesinin yol haritasını kamuoyuyla paylaştı.

Arıkan, alandaki fiziki sınırların kaldırılmasının kent için yeni olanaklar açacağını vurgulayarak, 'Yıllardır duvarların ve tel örgülerin ardında kalan bu büyük alan artık Bingöl'ündür, Bingöllünündür. Bugün yıkılan bu duvarlar yalnızca fiziki bir sınırı ortadan kaldırmıyor; şehrimizin önünde yepyeni bir alan açıyor. Bu adım bir son değil, çok büyük şehir dönüşümünün başlangıcıdır' ifadelerini kullandı.

Kullanım planı ve sosyal donatılar:

Proje, dört ana etap halinde hayata geçirilmesi öngörülen kapsamlı bir plan doğrultusunda ilerleyecek. Planlanan kullanımlar arasında park ve yeşil alanlar, eğitim tesisleri, ibadet alanları ve vatandaşların ortak kullanımına açık sosyal yaşam mekanları bulunuyor. Yetkililer, 350 dönümlük alanın yaklaşık üçte ikisinin bu tür kamusal donatılara ayrılmasının planlandığını açıkladı.

Ayrıca proje kapsamında sağlık, sosyal yaşam, ticaret ve konut fonksiyonlarının bir arada yer alacağı, yaklaşık 12 dönümlük bölümün ise Bingöl İl Özel İdaresi hizmetlerinde kullanılmak üzere ayrıldığı belirtildi.

Ulaşım, ekonomi ve uygulama yaklaşımı:

İmar düzenlemeleriyle yeni yollar, kavşaklar ve alternatif ulaşım güzergahlarının oluşturulması hedefleniyor; bunun amaçlarından biri şehir merkezindeki trafik yükünü azaltmak. İlk etap finansmanı için belediyeye devredilen 20 dönümlük alanın değerlendirilmesi planlanıyor; burada yol ve kamusal alan ayrımı yapıldıktan sonra yeni ticaret alanları oluşturarak mevcut çarşının genişletilmesi ve kent ekonomisine katkı sağlanması hedefleniyor.

Arıkan, dönüşümün belediye bütçesine ek yük getirmemesi için kaynakların alan içinde oluşturulmasına dayalı etaplı bir uygulama stratejisinin benimsendiğini söyledi ve 'Modern şehircilik anlamında Bingöl'de Cumhuriyet tarihinin en büyük dönüşümünü sağlayacağız. Çünkü biz sadece bugünü değil, Bingöl'ün önümüzdeki 100 yılını inşa ediyoruz' dedi.

Başlangıçtaki yıkım çalışmaları ve ilan edilen plan, kentin fiziksel dokusunu ve hizmet erişimini uzun vadede etkileyecek kapsamlı bir sürecin işareti olarak değerlendiriliyor.

BİNGÖL’DE 350 DÖNÜMLÜK ASKERİ ALANDA TARİHİ DÖNÜŞÜM BAŞLADI