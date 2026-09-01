Refahiye kaymakamı köy ziyaretlerinde talepleri dinledi

Refahiye kaymakamı sahada:

Refahiye Kaymakamı Mehmet Furkan Taşkıran, ilçeye bağlı köylerde gerçekleştirdiği ziyaretlerde vatandaşların talep ve ihtiyaçlarını dinledi. Ziyaretler sırasında muhtarlarla bir araya gelinerek köylerin genel durumu hakkında ayrıntılı bilgi alındı.

Ziyaret edilen yerler ve görüşmeler:

Taşkıran, Tuzluçayır, Kandil, Konak ve Aslanyusuf köyleri ile Tahar Mezrası'nı ziyaret etti. Her noktada muhtarlar ve köylülerle görüşülerek altyapı, hizmet talepleri ve günlük yaşamı etkileyen konular not alındı.

İhtiyaçların karşılanması ve koordinasyon:

Kaymakamlık yetkilileri, tespit edilen ihtiyaçların giderilmesi ve vatandaşların yaşam standartlarının geliştirilmesi amacıyla ilgili kurumlarla koordinasyon içinde çalışılacağını bildirdi. Taleplerin takip edilip çözüm süreçlerinin izleneceği vurgulandı.

REFAHİYE KAYMAKAMI TAŞKIRAN KÖY ZİYARETLERİNDE BULUNDU