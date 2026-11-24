olay yeri ve yaralananlar:

Kaza, Konya'nın Ereğli ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde gerçekleşti. Aksoy Kavşağı istikametinden Eski Emniyet Kavşağı yönüne seyir halinde olan Yusuf A. idaresindeki 42 JK 666 plakalı pikap, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Araç önce refüjdeki aydınlatma direğine çarptı, ardından refüjü aşarak karşı şeride geçti ve karşı yönden gelen M.Ö. idaresindeki 45 SA 4482 plakalı otomobile çarptı. Daha sonra bir iş yerinin önünde park halindeki 5 motosiklete de çarpan kaza sonucunda sürücü Y.A. ile 45 SA 4482 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan S.A.C. yaralandı.

müdahale ve görüntüler:

Olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Hayati tehlikeleri bulunmayan yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazanın olduğu anlar çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde aracın refüjü aşarak ters yöne geçtiği ve ardından otomobile ile motosikletlere çarptığı görülüyor.

soruşturma devam ediyor:

Polis ekipleri kaza yerinde inceleme başlattı; olayla ilgili tahkikat sürüyor.

KONYA'NIN EREĞLİ İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKAN PİKABIN KARŞI ŞERİDE GEÇEREK BAŞKA BİR OTOMOBİLE VE PARK HALİNDEKİ 5 MOTOSİKLETE ÇARPMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ YARALANDI.