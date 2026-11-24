Süper ay nedir:

Yılın ikinci Süper Ayı, Ay’ın Dünya’ya en yakın konuma gelmesiyle oluşan nadir bir gök olayı olarak Pakistan semalarında gözlemlendi. İzleyenler, normal dolunaylara kıyasla daha belirgin bir boyut ve parlaklık farkı olduğunu kaydetti.

NASA'nın ölçümleri ve gözlemler:

NASA'ya göre bu tür bir dolunay sırasında Ay yeryüzünden yüzde 14'e kadar daha büyük ve yüzde 30'a kadar daha parlak görünebiliyor; bu ölçümler, izleyicilerin deneyimini bilimsel verilerle destekliyor.

Kunduz Ayı adı ve kökeni:

Kasım ayında gerçekleşmesi nedeniyle bu Süper Ay geleneksel olarak Kunduz Ayı olarak da anılıyor. Bu ad, kunduzların kış soğukları bastırmadan ve nehirler donmadan önce barajlarını onarmak ve yiyecek depolamak için en aktif oldukları dönem olması nedeniyle veriliyor.

Yılın ikinci Süper Ayı, Pakistan semalarında görüntülendi.