Sağlık Yuvam Yenimahalle anaokulu törenle açıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu katılımıyla gerçekleştirilen açılış, Ankara İl Sağlık Müdürlüğü yerleşkesinde yapıldı. Törenin odağında sağlık çalışanlarının çocuklarına yakın, güvenli bir bakım imkânı sağlanması yer aldı.

çalışanlara yakın bakım ve günlük hayatı kolaylaştırma:

Bakan Göktaş, anaokulunun sağlık çalışanlarının günlük hayatını kolaylaştıracağını ve çocukların güvenli bir ortamda büyüyeceğini vurguladı. Göktaş, 'Bu anaokulu sayesinde çocuklarınız sizlere yakın güvenli ve şefkat dolu bir ortamda büyüyecek' dedi ve kreşlerin açılış saatlerinin çalışan anne-babalar için kritik olduğunu belirtti.

Göktaş, kamu kurumlarında çocuk bakımevi açılmasını kolaylaştırmak amacıyla asgari personel sayısını 30'a indirdiklerini; ayrıca 7/24 hizmet verebilecek kreş uygulamalarını hayata geçirdiklerini hatırlattı. Bakanlık bünyesinde bugün itibarıyla 2 bin 291 özel kreş ve gündüz bakım evi bulunduğunu söyledi.

24 saat kreş hedefi ve hizmet kapsamı:

Bakan Memişoğlu, açılışta kreş ve anaokulunun hem çocukların bakım ve eğitim ihtiyaçlarını karşılayacağını hem de sağlık çalışanlarının iş yaşam dengesini destekleyeceğini belirtti. Memişoğlu, 'Burada kreş ve anaokuluyla, geleceğimiz olan çocuklarımızı daha iyi yetiştirmek, onların annesi babası işteyken en sağlıklı, en güzel şekilde bakımını ve eğitimini sağlayacak alanlar bunlar' ifadelerini kullandı.

Memişoğlu, Sağlık Bakanlığı'nın kadrosunda kadın personelin oranının yüksek olduğunu hatırlatarak, 'Kreşleri 24 saat çalıştıracağız' dedi. Bakanlık şu ana kadar yedi merkezi açtıklarını, 0-6 yaşla ilgili tüm büyük hastanelerde 24 saat kreş ve anaokulu hizmeti sunma yönünde yapılmaya başlandığını aktardı.

eğitim, hizmet alanları ve toplumsal mesajlar:

Geçen yıl yaklaşık 3 bin okulda 800 binin üzerinde çocuğa sağlık eğitimi verildiğini söyleyen Memişoğlu, Sağlıklı Hayat Merkezleri'nde çocuk gelişimcisinden psikoloğa, çocuk diş hekiminden fizyoterapiste ve diyetisyene kadar 17 alanda hizmet sunulduğunu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile yapılan protokollerle aile desteği sağlandığını belirtti.

Memişoğlu, ailelere yönelik olarak çocukların yanında sigara içilmemesini istedi: 'Çocukların yanında sigara içmemenizi istiyoruz.' Ayrıca, sağlık çalışanlarının memnuniyetinin toplum sağlığı için önemli olduğuna dikkat çekerek, 'Biz öğretmenlerimizin, hekimlerimizin ve tüm çalışanlarımızın mutlu, huzurlu olması için gece gündüz Cumhurbaşkanımızla beraber çalışmaya devam ediyoruz' dedi.

SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI SAĞLIK YUVAM YENİMAHALLE ANAOKULUNUN AÇILIŞI AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI MAHİNUR ÖZDEMİR GÖKTAŞ VE SAĞLIK BAKANI KEMAL MEMİŞOĞLU'NUN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.