Rekor katılımla Büyükada yarı maratonu adayı koşu festivaline dönüştürdü

Decathlon Büyükada Yarı Maratonu'nda yeni katılım rekoru

Decathlon'un üçüncü kez isim sponsorluğunu üstlendiği Decathlon Büyükada Yarı Maratonu, 27 Eylül 2026 Pazar günü Adalar Kültür Derneği ve BRO’event iş birliğiyle gerçekleştirildi. Etkinlik, 5K, 10K ve World Athletics sertifikalı 21K parkurlarıyla bu yıl 4 bin 500'ü aşkın koşucuyu ağırlayarak yeni bir katılım rekoru kırdı.

Parkurlar ve adanın simge noktaları:

Türkiye'nin 55 şehrinden ve yurt dışından gelen katılımcılar, Büyükada'nın doğal ve kültürel dokusunu yansıtan rotalarda yarıştı. Mizzi Köşkü, Yalman Köşkü ve Dilburnu Tabiat Parkı gibi simge mekanlar arasında düzenlenen parkurlar, amatör ve deneyimli sporculara farklı zorluk seviyelerinde deneyim sundu. Özellikle 21K parkurunun uluslararası geçerliliğe sahip World Athletics sertifikasına sahip olması, deneyimli katılımcılar için profesyonel standartlarda bir yarış imkânı yarattı.

Katılım çeşitliliği ve kapsayıcılık:

Geçen yıl 34 ülkeden 3 bin 500'ü aşkın katılımcının yer aldığı organizasyon, bu yıl 26 ülkeden gelen koşucularla daha geniş bir coğrafyaya yayıldı. Özel Olimpiyatlar Türkiye (TÖSSED) aracılığıyla organizasyona katılım sağlayan özel gereksinimli bireyler, etkinlikte sporun birleştirici gücünün somut örneklerinden birini oluşturdu.

Yoğun ilgi nedeniyle kontenjanların yaklaşık bir ay önce dolduğu yarışta, genel klasman ve yaş kategorilerinde dereceye giren sporcular kupa ve ödüllerle onurlandırıldı. Katılımcılar ayrıca etkinlik alanındaki Decathlon Kişiselleştirme Stüdyosu'nda madalyalarına lazer baskıyla sürelerini yazdırarak yarıştan kişisel bir hatıra ile ayrıldı.

Decathlon'dan açıklama:

Decathlon Türkiye Pazarlama ve İletişimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Öykü Pamuk Dolanbay, etkinlikle ilgili şunları ifade etti: Decathlon Büyükada Yarı Maratonu’nun her yıl farklı şehirlerden ve ülkelerden binlerce insanı aynı heyecan etrafında buluşturması ve koşu alanında güçlü bir topluluk ruhu oluşturması bizim için çok değerli. Üçüncü kez isim sponsorluğunu üstlendiğimiz organizasyonda bu yıl yeni bir rekor kırarak 4 bin 500’ü aşkın katılımcıyla bu heyecanı paylaştığımız için oldukça mutluyuz. Decathlon olarak, farklı ihtiyaçlara yönelik çözümler sunmanın yanı sıra, daha fazla kişiyi sporla ve hareketle buluşturan etkinlik ve iş birliklerinin parçası olmayı önemsiyoruz. Destekçisi olduğumuz 341 Triatlon ekibinin bu yıl da organizasyona katılması bu yaklaşımımızın önemli bir parçası. Sporun birleştirici gücüyle iyi yaşamı herkes için ulaşılabilir kılmak amacıyla, Türkiye’de koşu kültürünün gelişimine katkı sunmaya devam edeceğiz. Bu deneyimi bizimle paylaşan tüm katılımcılara, organizasyon ekibine ve emeği geçen Decathlon’lu takım arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum

Organizasyon, hem amatör koşucuların hem de uluslararası düzeyde deneyimli sporcuların bir araya geldiği, adanın doğal güzelliklerini ve spor kültürünü öne çıkaran bir etkinlik olarak kayıtlara geçti. Decathlon'un bu tür sponsorluk ve katılım girişimleri, Türkiye'de koşu kültürünün gelişimine katkı sağlamayı sürdürmeyi hedefliyor.

DECATHLON’UN ÜÇÜNCÜ KEZ İSİM SPONSORLUĞUNU ÜSTLENDİĞİ DECATHLON BÜYÜKADA YARI MARATONU, 5K, 10K VE 21K (YARI MARATON) OLMAK ÜZERE ÜÇ FARKLI PARKURDA 4 BİN 500’Ü AŞKIN KATILIMCIYA EV SAHİPLİĞİ YAPARAK YENİ BİR REKORA İMZA ATTI.