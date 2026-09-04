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Rektörden moral ziyareti: Hacımüftüoğlu Erzurumspor'a inanç verdi

Hacımüftüoğlu, Erzurumspor tesislerini ziyaret ederek futbolculara Konyaspor maçı öncesi başarı diledi ve kentin spor potansiyelini vurguladı.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 14:16

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Rektörden moral ziyareti: Hacımüftüoğlu Erzurumspor'a inanç verdi

Rektör hacımüftüoğlu'ndan Erzurumspor'a destek ziyareti

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Süper Lig ekiplerinden Erzurumspor FKnın tesislerini ziyaret ederek kulüp başkanı Ahmet Dal, teknik direktör Serkan Özbalta, teknik heyet ve futbolcularla bir araya geldi. Ziyaret, takımın Süper Lig'in 4. haftasında sahasında oynayacağı Konyaspor karşılaşması öncesinde gerçekleşti.

ziyaretin içeriği:

Ziyaret sırasında Hacımüftüoğlu, futbolcularla birebir sohbet ederek onlara başarı dileklerini iletti ve moral desteği sundu. Kulüp yetkilileriyle yapılan görüşmede takımın hazırlık süreçleri ve sezon hedefleri konuşuldu. Ahmet Dal ziyarete eşlik etti ve teknik heyetle kısa değerlendirmeler yapıldı.

kentin avantajları ve üniversitenin rolü:

Hacımüftüoğlu, Erzurum'un sahip olduğu yüksek irtifanın profesyonel spor açısından önemli avantajlar sunduğunu belirtti ve kentin sportif potansiyelinin en iyi şekilde değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Rektör, takımın teknik kadrosuna ve futbolcuların mücadele azmine güvendiğini ifade etti. Atatürk Üniversitesinin Erzurum'un sosyal, kültürel ve sportif gelişimine katkı sağlayan çalışmalarda kulübün yanında olduğunu söyledi.

Erzurumspor'un Süper Lig'de mücadele etmesinin şehir adına büyük bir gurur ve heyecan kaynağı olduğunu belirten Hacımüftüoğlu, bu geleneğin sürdürülmesi için ortak desteğin önemine dikkat çekti.

Rektörün ziyaretinin ardından teknik heyete ve futbolculara iletilen başarı dilekleriyle program sona erdi. Takım, yarın saat 17.00'de Kazım Karabekir Stadyumu'nda konuk edeceği Konyaspor maçına odaklanacak.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. AHMET HACIMÜFTÜOĞLU, SÜPER LİG’DE MÜCADELE EDEN ERZURUMSPOR...

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. AHMET HACIMÜFTÜOĞLU, SÜPER LİG’DE MÜCADELE EDEN ERZURUMSPOR FK’NIN TESİSLERİNİ ZİYARET EDEREK KULÜP BAŞKANI AHMET DAL, TEKNİK DİREKTÖR SERKAN ÖZBALTA, TEKNİK HEYET VE FUTBOLCULARLA BİR ARAYA GELDİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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