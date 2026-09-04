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Konyaspor son idmanıyla Erzurumspor maçına hazır

Konyaspor, Süper Lig 4. haftada yarın Erzurumspor FK ile deplasmanda oynayacağı maç öncesi İlhan Palut yönetiminde son idmanını tamamladı.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 14:28

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Konyaspor son idmanıyla Erzurumspor maçına hazır

Antrenman raporu:

Konyaspor, Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında yarın deplasmanda karşılaşacağı Erzurumspor FK sınavı öncesi hazırlıklarını tamamladı. Son çalışmalar Murat Kurum Tesislerinde Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirildi.

Çalışma programı:

Antrenman ısınma bölümünün ardından 5’e 2 pas organizasyonlarıyla sürdü. Takım, devamında odaklanılan bölgesel hareketler ve top kontrolü üzerinden çabukluk-çeviklik çalışmalarına ağırlık verdi. Seans, sahadaki uyumu ve görev dağılımını pekiştirmeye yönelik taktik çalışma ile sonlandırıldı.

Hazırlığın hedefi:

Teknik ekip ve futbolcuların ortak amacı, deplasmandaki maça hazır şekilde çıkmak oldu. Yapılan son idman, maç öncesi ritmi korumaya ve oyuncuların saha görevlerini netleştirmeye dönükti. Konyaspor, planlanan antrenman programını uygulayarak Erzurumspor FK karşılaşmasına odaklandı.

KONYASPOR, TRENDYOL SÜPER LİG&#039;İN 4. HAFTASINDA YARIN DEPLASMANDA OYNAYACAĞI ERZURUMSPOR FK MAÇININ...

KONYASPOR, TRENDYOL SÜPER LİG'İN 4. HAFTASINDA YARIN DEPLASMANDA OYNAYACAĞI ERZURUMSPOR FK MAÇININ HAZIRLIKLARINI YAPTIĞI ANTRENMANLA TAMAMLADI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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