Reyhanlı'da bataklıktan çıkarılan inek sağlığına kavuştu

olayın gelişimi:

Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Kuletepe Mahallesi'nde bir büyükbaş hayvanın bataklığa düşmesi üzerine bölge halkı durumu ekiplerine bildirdi. Olayı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine gelen ekipler, mahsur kalan ineği tespit ederek kurtarma çalışması başlattı.

müdahale ve kurtarma çalışması:

Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, uygun ekipmanla ve koordineli bir çalışma ile ineğe ulaşarak bataklıktan çıkarılmasını sağladı. Yapılan müdahale sonucunda hayvan, kısa sürede bulunduğu yerden sağlıklı şekilde çıkarıldı.

sağlık kontrolleri ve teslim:

Kurtarılan inek gerekli kontroller için veteriner hekime teslim edildi. Yetkililer, hayvanın sağlık durumunun stabil olduğunu ve gerekli bakımın sağlanacağını bildirdi.

REYHANLI’DA BATAKLIĞA DÜŞEREK MAHSUR KALAN BÜYÜKBAŞ HAYVAN, EKİPLERİN ÇALIŞMASIYLA KURTARILARAK VETERİNER HEKİME TESLİM EDİLDİ.