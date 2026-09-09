Rize-Artvin açıklarında denize acil iniş: bakanlıktan bilgi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan olayla ilgili açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, bugün öğle saatlerinde Rize-Artvin Havalimanı açıklarında denize acil iniş yapan özel uçakla ilgili bilgi verdi. Olayda bulunan 2 kişinin Sahil Güvenlik ekipleri tarafından bulunarak sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kaza ve müdahale:

Bakanlığın aktardığına göre, saat 12.32'de Batum Havalimanı'ndan Ordu-Giresun Havalimanı'na VFR uçuşu gerçekleştiren, Fransız tescilli WT9 tipi hava aracı motor arızası nedeniyle acil durum deklare etti ve Rize-Artvin Havalimanı'na yöneldi. Uçağın, havalimanının yaklaşık 4 deniz mili kuzeybatısında denize iniş yaptığı bilgisi alındı.

Arama-kurtarma ve son durum:

Sahil Güvenlik ekipleri saat 13.04'te uçakta bulunanlara ulaştı. Bakanlık, ekiplerin müdahale ve koordinasyon çalışmalarının sürdüğünü, pilot ve yolcuya geçmiş olsun dileklerini ilettiğini açıkladı.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI, RİZE-ARTVİN HAVALİMANI AÇIKLARINDA MOTOR ARIZASI NEDENİYLE DENİZE ACİL İNİŞ YAPAN UÇAKTA BULUNAN 2 KİŞİYE ULAŞILDIĞINI VE SAĞLIK DURUMLARININ İYİ OLDUĞUNU BİLDİRDİ.