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Rize-Artvin açıklarında denize acil iniş: bakanlıktan bilgi

Batum'dan Ordu‑Giresun'a giden Fransız tescilli WT9 tipi uçak motor arızası nedeniyle Rize‑Artvin açıklarında denize acil iniş yaptı; iki kişi sağ.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 15:02

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Rize-Artvin açıklarında denize acil iniş: bakanlıktan bilgi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan olayla ilgili açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, bugün öğle saatlerinde Rize-Artvin Havalimanı açıklarında denize acil iniş yapan özel uçakla ilgili bilgi verdi. Olayda bulunan 2 kişinin Sahil Güvenlik ekipleri tarafından bulunarak sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kaza ve müdahale:

Bakanlığın aktardığına göre, saat 12.32'de Batum Havalimanı'ndan Ordu-Giresun Havalimanı'na VFR uçuşu gerçekleştiren, Fransız tescilli WT9 tipi hava aracı motor arızası nedeniyle acil durum deklare etti ve Rize-Artvin Havalimanı'na yöneldi. Uçağın, havalimanının yaklaşık 4 deniz mili kuzeybatısında denize iniş yaptığı bilgisi alındı.

Arama-kurtarma ve son durum:

Sahil Güvenlik ekipleri saat 13.04'te uçakta bulunanlara ulaştı. Bakanlık, ekiplerin müdahale ve koordinasyon çalışmalarının sürdüğünü, pilot ve yolcuya geçmiş olsun dileklerini ilettiğini açıkladı.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI, RİZE-ARTVİN HAVALİMANI AÇIKLARINDA MOTOR ARIZASI NEDENİYLE DENİZE...

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI, RİZE-ARTVİN HAVALİMANI AÇIKLARINDA MOTOR ARIZASI NEDENİYLE DENİZE ACİL İNİŞ YAPAN UÇAKTA BULUNAN 2 KİŞİYE ULAŞILDIĞINI VE SAĞLIK DURUMLARININ İYİ OLDUĞUNU BİLDİRDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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