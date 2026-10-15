Roma'da mevkidaşıyla buluşan TBMM Başkanı Kurtulmuş, bölgesel iş birliğini gündeme taşıdı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Roma'da Ürdün Senatosu Başkanı Faysal el-Fayez ile bir araya gelerek ikili ilişkiler ve bölgesel gündemi değerlendirdi.