Dolar 50,1527 +0,06%
Euro 56,0912 -0,15%
Bist 11.392,08 +0,52%
Altın Gram 6.579,58 -0,80%
EUR/USD 1,1181 -0,34%
Brent Petrol 98,60 +0,32%
--°

Romangal'ı kültür, sanat ve yaşam merkezi haline getirme planı mahalleyle oluşturulacak

Turgut Yılmazipek Romangal İpek Fabrikası için hazırlanan Katılımcı Yönetişim Projesi, restorasyon ve kullanım seçeneklerini mahalle ile birlikte belirleyecek.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 13:47

GÜNCELLEME: 06 Kasım 2026 - 13:51

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Romangal'ı kültür, sanat ve yaşam merkezi haline getirme planı mahalleyle oluşturulacak

Romangal'ın dönüşümünde katılımcı model:

Bursa’nın köklü ipekçilik miraslarından Turgut Yılmazipek Romangal İpek Fabrikası için geliştirilen Katılımcı Yönetişim Projesi tanıtıldı. Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda, fabrikanın korunması, gelecekteki kullanım biçimleri ve kente yeniden kazandırılması gündeme getirildi.

Projenin kapsamı ve hedefleri:

Toplantıda yer alan İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) Kültür Politikaları Çalışmaları Direktörü Özlem Ece, projenin yalnızca mimari restorasyonla sınırlı kalmayacağını vurguladı. Proje; fabrikanın endüstriyel mirasının korunması, geçmişten gelen kültürel hafızanın yaşatılması ve mekanın kültür, sanat ve yaşam merkezine dönüştürülmesini hedefliyor. Ece, Ortaklaşa programının 2023’ten bu yana kültür kurumları ile yerel yönetimler arasında adil ve sürdürülebilir iş birliklerini desteklediğini belirtti.

Yerel aktörlerin rolü ve uygulama adımları:

Projede karar alma süreçlerinin mahalle sakinleri, eski fabrika çalışanları, ipek ustaları, gençler ve sanatçılar gibi farklı kesimlerin katılımıyla yürütülmesi planlanıyor. Bu katılımcı yaklaşımın amaçları arasında üretim geçmişine tanıklık eden işçi ve ustaların deneyimlerinin belgelenmesi ile ipek zanaatının bilgi ve birikiminin genç kuşaklara aktarılması yer alıyor. Böylece kültürel miras, sadece korunmakla kalmayıp geleceğe taşınacak biçimde değerlendirilmiş olacak.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, fabrikanın Bursa’nın çalışma hayatına, kadın emeğine ve sosyal tarihine tanıklık ettiğini belirterek, tarihsel değerin korunması ile mekanın kent yaşamına işlevsel bir alan olarak tekrar kazandırılmasının önemine dikkat çekti. Tanıtım toplantısında ayrıca, restorasyon sonrası mekanın yönetim biçimi ve kullanım seçeneklerinin de katılımcı bir yönetişim anlayışı ile belirleneceği ifade edildi.

Projeyle Bursa’nın ipekçilik geçmişinin yaşatılması, tarihi yapının korunarak kent içindeki rolünün güçlendirilmesi ve Romangal’ın kültürel, sanatsal ve toplumsal yaşamın aktif bir merkezi haline getirilmesi amaçlanıyor.

BURSA’NIN KÖKLÜ İPEKÇİLİK MİRASLARINDAN TURGUT YILMAZİPEK ROMANGAL İPEK FABRİKASI’NIN GELECEĞİNİ...

BURSA’NIN KÖKLÜ İPEKÇİLİK MİRASLARINDAN TURGUT YILMAZİPEK ROMANGAL İPEK FABRİKASI’NIN GELECEĞİNİ BELİRLEMEK AMACIYLA HAZIRLANAN KATILIMCI YÖNETİŞİM PROJESİ TANITILDI.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Gençlerin fırçasından Balıkesir: tarih, kültür ve doğa duvarlara taşınıyor
images

Tokat'ta kış sofrasının eski lezzeti pancar pekmezi yaşatılıyor
images

Kızılcabölük'ün ortak hafızası Kavak Kahvesi yeniden hizmette
images

Ladik'te 700 yıllık manevi miras: Seyyid Ahmed-i Kebir Er-Rufai türbesi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kırsalda gelir artırma hamlesi: 75 bin çilek fidesi üreticiye verildi

Erdek’te kurtarıcı üzerinde taşınan kamyonetin kasası koptu, yüzlerce kilo balık yola saçıldı

Antalya’da öğretmen Ayşe Sena Demir son yolculuğuna uğurlandı

Sergen Yalçın'ın 26 kişilik sınav listesi: Belçika ve Fransa randevusu öncesi aday kadro

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Çorum'da cumhuriyet bayramı coşkusu Eypio konseriyle taçlandı

Alaturka’nın yıldızları Bursa’da nostalji ve türkü buluşması yaşattı

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Peradi Ensemble'den kültürleri buluşturan akşam

Tarkan'dan COP31'e çağrı: 'Wake Up' ile iklim için uyanış

Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu

Ahlat'ta soğuk hava balık tezgâhlarına hareket getirdi