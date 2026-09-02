Hendek'te römorkuyla devrilen traktör 18 kişiyi yaraladı

Hendek'te traktör devrildi

Sakarya'nın Hendek ilçesinde, fındık işçilerini taşıyan bir traktörün römorkuyla birlikte devrilmesi sonucu 18 kişi yaralandı. Kaza, Kahraman Mahallesi Dikbayır mevkiinde meydana geldi. Araçta bulunan sürücü E.D. idaresindeki 54 KN 684 plakalı traktörün, tarladan dönüş yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildiği bildirildi.

Kaza ve müdahale:

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalede sürücü E.D. ile römorkta bulunan 17 işçiye sağlık ekipleri müdahale etti. Yaralılar, ambulanlarla Hendek Devlet Hastanesine nakledildi.

Yaralıların durumu ve soruşturma:

Tedavi altına alınan yaralıların genel durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı ve olayın kesin nedeninin tespiti için çalışmalar sürüyor.

SAKARYA'NIN HENDEK İLÇESİNDE FINDIK İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN TRAKTÖRÜN DEVRİLMESİ SONUCU 18 KİŞİ YARALANDI.