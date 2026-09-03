Rüstemgedik'te 2,5 yılda altyapıdan sosyal hayata uzanan hizmetler

Başkanın değerlendirmesi

Rüstemgedik Belde Belediye Başkanı Abit Özdemir, göreve başladığı son 2,5 yıllık dönemde beldede altyapıdan üstyapıya, içme suyundan sosyal alanlara kadar yürütülen çalışmaları değerlendirdi. Özdemir, hizmetlerin aksamaması için ekiplerle birlikte gece gündüz çalıştıklarını ve halkın taleplerini önceliklendirdiklerini belirtti.

Altyapı ve içme suyu yatırımları

Başkan Özdemir, içme suyu altyapısının belediyenin öncelikleri arasında yer aldığını vurguladı. Buna göre Malazgirt ilçesindeki Adalar bölgesinden Rüstemgedik'e hizmet verecek 50 bin tonluk su deposu yapımı tamamlandı. Eski hatların yenilenmesi için yaklaşık 25 kilometrelik su hattı projesi İller Bankası'na sunuldu ve çalışmaların bu yıl içinde başlaması bekleniyor.

Altyapı çalışmaları kapsamında belde genelinde kanalizasyon ve yol düzenlemelerine ağırlık verildi. Özdemir, 8 bin metrekarelik kanalizasyon altyapı çalışmasının tamamlandığını, bunun yerel yaşam kalitesine doğrudan katkı sağladığını ifade etti.

Üstyapı, yollar ve hayvancılık destekleri

Üstyapı çalışmaları çerçevesinde belde sokaklarına 22 bin metrekare parke taşı döşendi. Ayrıca hayvancılıkla uğraşan vatandaşların meralara ulaşımını kolaylaştırmak için belde girişindeki yollar beton perdeyle güçlendirilerek genişletildi. Bu adımların, hem günlük yaşamı kolaylaştırdığı hem de ekonomik faaliyeti desteklediği kaydedildi.

Sosyal belediyecilik ve estetik dokunuşlar

Sosyal belediyecilik alanında da yatırımlar yapıldığını söyleyen Özdemir, Belde Merkez Camisi bahçesine yaz aylarında taziye evi olarak kullanılmak üzere 100 metrekarelik çardak inşa edildiğini, ayrıca belde girişine bir karşılama kemeri yapıldığını açıkladı. Bu tür düzenlemelerin belde estetiğini artırmayı hedeflediği belirtildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından belediyeye bir adet kanalizasyon temizlik aracı hibe edildi; Özdemir, bakanlığa destekleri için teşekkür etti.

Halk odaklı yönetim

Başkan Özdemir, belde yönetiminde önceliğin halkın talep ve önerileri olduğunu vurguladı. Göreve geldikleri günden bu yana Rüstemgedik’in ihtiyaçlarını belirleyerek adım adım hizmet ürettiklerini söyleyen Özdemir, beldeyi daha yaşanabilir hale getirmek için çalışmaların süreceğini dile getirdi.

Önemli veriler: 50 bin tonluk su deposu, yaklaşık 25 km su hattı proje çalışması, 8 bin m² kanalizasyon çalışması, 22 bin m² parke taşı, 100 m² çardak.

MUŞ’UN BULANIK İLÇESİNE BAĞLI RÜSTEMGEDİK BELDE BELEDİYE BAŞKANI ABİT ÖZDEMİR, GÖREVE GELMESİNİN ARDINDAN GEÇEN 2,5 YILLIK SÜREÇTE ALTYAPIDAN ÜSTYAPIYA, İÇME SUYUNDAN SOSYAL ALANLARA KADAR HAYATA GEÇİRİLEN ÇALIŞMALARI DEĞERLENDİRDİ.