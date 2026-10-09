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Rüzgârın etkisiyle Yumrukaya köyünde çıkan yangın beş yapıyı ve bir traktörü kullanılamaz hale getirdi

Bolu'nun Yumrukaya köyünde çıkan yangın rüzgârın etkisiyle ev, ahır, samanlık, odunluk ve bir traktörün ağır hasar görmesine yol açtı; can kaybı yok.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 23:32

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Rüzgârın etkisiyle Yumrukaya köyünde çıkan yangın beş yapıyı ve bir traktörü kullanılamaz hale getirdi

olayın gelişimi ve ilk müdahale:

Bolu'nun merkeze bağlı Yumrukaya köyünde E.D.'ye ait bir evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgârın etkisiyle alevler kısa sürede büyüyerek evin bitişiğindeki samanlık, odunluk ve ahıra sıçradı. Yapıların yakınında park halinde bulunan bir traktör de alevlerin arasında kalarak yanmaya başladı.

Köy sakinlerinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yoğun çalışmayla yangını kontrol altına aldı ve söndürme işlemlerini gerçekleştirdi.

hasar, soğutma çalışmaları ve soruşturma:

Meydana gelen olayda can kaybı yaşanmadı, ancak ev, ahır, samanlık, odunluk ve park halindeki traktör ağır hasar görerek kullanılamaz hale geldi. Olayın ardından ekipler bölgede soğutma çalışmalarına devam ediyor.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı; yetkililer ilk belirlemelere göre yangının rüzgârın da etkisiyle hızla yayıldığını belirtiyor. Soruşturma sürecinde olay yerinde yapılacak tespitler, hasar tutanakları ve görgü beyanları dikkate alınacak.

BOLU’NUN YUMRUKAYA KÖYÜNDE BİR EVDE ÇIKAN VE KISA SÜREDE BÜYÜYEREK BİTİŞİKTEKİ AHIR, SAMANLIK İLE...

BOLU’NUN YUMRUKAYA KÖYÜNDE BİR EVDE ÇIKAN VE KISA SÜREDE BÜYÜYEREK BİTİŞİKTEKİ AHIR, SAMANLIK İLE ODUNLUĞA SIÇRAYAN YANGIN PANİĞE NEDEN OLDU. ALEVLERİN ARASINDA KALAN BİR TRAKTÖR VE 4 YAPI YANARAK AĞIR HASAR ALDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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