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Sabah paketleriyle okula güçlü başlangıç, İzmir'de 2 bin öğrenciye destek

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kantini olmayan ilkokullarda 2024-2025 yılında hafta içi her gün yaklaşık 2 bin öğrenciye hijyenik beslenme paketi ulaştırıyor.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 09:51

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Sabah paketleriyle okula güçlü başlangıç, İzmir'de 2 bin öğrenciye destek

Sabah paketleriyle okula güçlü başlangıç

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2024-2025 eğitim öğretim döneminde başlattığı öğrenci beslenme paketi uygulamasını yeni dönemde de sürdürüyor. Sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirilen destek, özellikle kantini bulunmayan ve ihtiyaç tespit edilen okullarda tam gün eğitim gören ilkokul öğrencilerine ulaştırılıyor.

Hazırlık ve dağıtım süreci:

Paketler, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Sosyal Yaşam Kampüsü Yerleşkesi içindeki aşevinde hijyen koşullarına uygun olarak hazırlanıyor. Öğrencilere dağıtım saati olarak belirlenen 08.30-09.00 aralığında, hafta içi her gün paket teslimi gerçekleştiriliyor.

Menü içeriği ve hedefleri:

Hazırlanan menüler, ilkokul çağındaki çocukların günlük protein, vitamin ve kalori ihtiyaçları gözetilerek uzmanlar tarafından hazırlanıyor. Farklı ürünlerden oluşan beslenme paketleri, çocukların güne daha zinde başlamasını ve dersleri daha rahat takip etmesini hedefliyor.

Uygulamadan yaklaşık 2 bin öğrenci yararlanırken, bu destek aile bütçelerine de doğrudan katkı sağlıyor. Belediye, kantini olmayan okullarda ihtiyaç belirlenen öğrencilere öncelik verildiğini belirtiyor.

Yetkili görüşü ve velilerin memnuniyeti:

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Aşevleri Şube Müdürü Hüseyin Küçükkara, uygulamanın eğitimde fırsat eşitliğine katkıda bulunduğunu vurguladı. Küçükkara, 2024-2025 döneminde başlayan desteğin aynı titizlikle sürdüğünü ve menülerin uzmanlarca hazırlandığını ifade etti.

Veliler verilen destekten memnun olduklarını belirtti. Yazgülü Karanlık, "Güzel ve faydalı bir şey. Biz de biraz külfetten kurtuluyoruz. Hijyen konusu da güzel. İki çocuk olduğu için maddi ve manevi açıdan etkisi oluyor. Gönlümüz, içimiz rahat" dedi. Sevcan Özseyhan, uygulamanın ebeveynler tarafından beklendiğini, erken saatte uyanan çocukların burada rahatça kahvaltı yapabildiklerini söyleyerek belediyeye teşekkür etti. Tufan Alpagot ise programı olumlu bulduğunu belirterek belediyeye teşekkür etti.

Belediyenin bu çalışması, hem miniklerin güne sağlıklı başlamasına katkı sunuyor hem de ailelerin sabah yükünü hafifletiyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, uygulamayı sosyal destek programları kapsamında öncelik verdiği okullarda sürdürmeyi planlıyor.

YAKLAŞIK 2 BİN ÖĞRENCİYE HAFTA İÇİ HER GÜN ULAŞTIRILAN PAKETLER, ÇOCUKLARIN GÜNE SAĞLIKLI...

YAKLAŞIK 2 BİN ÖĞRENCİYE HAFTA İÇİ HER GÜN ULAŞTIRILAN PAKETLER, ÇOCUKLARIN GÜNE SAĞLIKLI BAŞLAMASINA KATKI SUNARKEN AİLELERİN DE BÜTÇESİNİ DESTEKLİYOR.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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