Sabahın ilk ışığında cami cemaati Özalp'te buluştu

Özalp'te sabah namazı buluşması gerçekleşti

Van'ın Özalp İlçe Müftülüğü tarafından yürütülen 'Şehirlerin kalbi camilerde buluşalım' projesi çerçevesinde Yeni Boyaldı Mahallesi Camii'nde sabah namazı buluşması düzenlendi. Program, cami cemaatiyle yüz yüze iletişimi güçlendirmeyi ve toplumsal dayanışmayı artırmayı amaçlıyor.

Programın içeriği ve konuşma:

Etkinlik, Yeni Boyaldı Mahallesi Camii İmam Hatibi Ferhat Tanünver koordinasyonunda gerçekleştirildi. İlçe Müftüsü Sedat Şentürk cemaate yönelik bir sohbet yaptı; sohbetin ardından sabah namazı kılındı ve katılımcılar için toplu dua edildi.

İkram ve kapanış:

Programa İlçe Müftüsü Sedat Şentürk ile İlçe Vaizi M. Selim Akdoğan da katıldı. İmam Hatip Ferhat Tanünver ev sahipliğinde namaz sonrası katılımcılara çorba ikramı ve kahvaltı sunuldu; program bu ikramların ardından sona erdi.

VAN’IN ÖZALP İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ TARAFINDAN 'ŞEHİRLERİN KALBİ CAMİLERDE BULUŞALIM' PROJESİ KAPSAMINDA CAMİ CEMAATİYLE BİR ARAYA GELİNDİ.