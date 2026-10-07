Torunoğlu ile devam: ATSO'da yeni dönem

seçim süreci ve sonuçlar:

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası'nda (ATSO) yürütülen organ seçimleri, 3 Ekim 2026 Cumartesi günü Meslek Komitesi ile Meclis asil ve yedek üyelerinin seçilmesiyle başladı ve Yönetim Kurulu, TOBB delegeleri ile Disiplin Kurulu üyelerinin belirlenmesiyle tamamlandı. Yönetim Kurulu Başkanlığı seçimine tek liste ile giren mevcut başkan Mehmet Torunoğlu, yapılan oylamada yeniden başkan seçilerek görevine devam etme yetkisini aldı.

torunoğlu'nun değerlendirmesi:

Seçim sonrası yaptığı açıklamada Torunoğlu, üyelerin teveccühünü önemli bir sorumluluk olarak nitelendirdi ve sürecin bir maraton gibi geçtiğini söyledi. Torunoğlu, seçimlerin kazazsız belasız ve kimsenin kalbinin kırılmadığı şekilde tamamlanmasının kendileri için öncelikli olduğunu vurguladı. Destek veren ve vermeyen tüm üyelere ayrı ayrı teşekkür eden Torunoğlu, birlik ve beraberliğin sürdürülmesi temennisinde bulundu.

Yeni dönemde sorumluluğun arttığına dikkat çeken başkan, geçen dönemde yapılan çalışmaların devam edeceğini, üyelerin teveccühünün kendisini daha da sorumluluk sahibi kıldığını belirtti ve başarının ortak olduğunu ifade etti. Önceki dönem meclis üyelerinin verdikleri güvene de teşekkür eden Torunoğlu, seçim sonuçlarının ATSO ve üyeler için hayırlı olmasını diledi.

yönetim kadrosu ve diğer organlar:

Mehmet Torunoğlu başkanlığındaki ATSO Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu: Mahmut Arslan, Hasan Erdal Toprak, Uğur Alagöz, Mustafa Ulutaş, Mehmet Eroğlu, Mehmet Recep Yalçın, İbrahim Halil Akgün, Abdurrahman Yapıcı, Muhammed Fatih Coşkun ve Ahmet Genç.

TOBB Genel Kurul delegeliklerine Fatin Rüştü Zorlu Turanlı ve Hüseyin Turan seçildi. Disiplin Kurulu üyeliklerine ise Özgür Bülent Açıkgöz, Kaddafi Erol, Ahmet Gündüz, Hacı Çetinçakmak, Hasari Doğan ve Ali Özbey getirildi.

ATSO'da yeni dönemde, Torunoğlu başkanlığındaki yönetimin önceliğinin Adıyaman iş dünyasının sorunlarının çözümü ve kentin ekonomik kalkınmasına yönelik çalışmaların sürdürülmesi olduğu belirtildi. Seçimin birlik ve beraberlik içinde tamamlanmasının, yerel ticaret ve sanayi çevrelerinde istikrar mesajı verdiği değerlendiriliyor.

ADIYAMAN TİCARET VE SANAYİ ODASI’NDA (ATSO) GERÇEKLEŞTİRİLEN YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI SEÇİMİNDE MEVCUT BAŞKAN MEHMET TORUNOĞLU YENİDEN BAŞKAN SEÇİLEREK GÜVEN TAZELEDİ.