Şafak vakti operasyon: Ankara'da farklı suçlardan aranan 48 kişi gözaltına alındı

Ankara'da eş zamanlı şafak operasyonları
Edinilen bilgilere göre, Ankara genelinde şafak vakti eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlar, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma, yağma, hırsızlık, dolandırıcılık ve uyuşturucu madde ticareti başta olmak üzere farklı suçlardan aranan kişilere yönelik gerçekleştirildi.
yakalananların ceza durumları:
Operasyonlarda toplam 48 kişinin yakalandığı bildirildi. Yakalananlar arasında 2 kişinin 20 yıl ve üzeri, 3 kişinin 5 ila 10 yıl arası, 43 kişinin ise 5 yıla kadar hapis cezasına sahip olduğu tespit edildi.
operasyonun kapsamı:
Edinilen bilgilere göre, operasyonlar farklı suç gruplarına yönelik aramalara odaklanarak şafak vakti eş zamanlı şekilde gerçekleştirildi. Yakalananlar hakkında yasal işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.
Ankara'da çeşitli suçlardan aranan 48 kişi yakalandı
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