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Bingöl'de sondaj kamyonu ile beton mikseri çarpıştı: 2 yaralı

Bingöl-Diyarbakır yolunda sondaj kamyonu ile beton mikseri çarpıştı; kazada 2 kişi yaralandı, sağlık, jandarma, itfaiye ve UMKE ekipleri müdahale etti.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 19:19

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Bingöl'de sondaj kamyonu ile beton mikseri çarpıştı: 2 yaralı

kaza detayları:

Bingöl-Diyarbakır kara yolunda meydana gelen trafik kazasında sondaj kamyonu ile beton mikseri çarpıştı. Çarpışma sonucu iki kişi yaralandı.

müdahale ve nakil:

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve UMKE ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldı ve daha sonra ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındılar.

güvenlik ve inceleme:

Jandarma ekipleri kaza yerinde inceleme yaptı. Yetkililer, olayla ilgili çalışmanın sürdüğünü bildirdi.

BİNGÖL’DE SONDAJ KAMYONU İLE BETON MİKSERİNİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 2...

BİNGÖL’DE SONDAJ KAMYONU İLE BETON MİKSERİNİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ YARALANDI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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