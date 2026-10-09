Bingöl'de sondaj kamyonu ile beton mikseri çarpıştı: 2 yaralı

kaza detayları:
Bingöl-Diyarbakır kara yolunda meydana gelen trafik kazasında sondaj kamyonu ile beton mikseri çarpıştı. Çarpışma sonucu iki kişi yaralandı.
müdahale ve nakil:
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve UMKE ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldı ve daha sonra ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındılar.
güvenlik ve inceleme:
Jandarma ekipleri kaza yerinde inceleme yaptı. Yetkililer, olayla ilgili çalışmanın sürdüğünü bildirdi.
BİNGÖL’DE SONDAJ KAMYONU İLE BETON MİKSERİNİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ YARALANDI
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış
Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!