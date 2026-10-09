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Adıyaman merkezde boşaltılan binadan gelen çatırdılar mahalleyi tedirgin etti

6 Şubat 2023 depremlerinde hasar görüp boşaltılan binadan gelen çatırdılar, AFAD ve polisin güvenlik önlemlerini artırmasına neden oldu.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 19:14

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Adıyaman merkezde boşaltılan binadan gelen çatırdılar mahalleyi tedirgin etti

olayın gelişimi:

Adıyaman merkez Atatürk Caddesi'nde, 6 Şubat 2023 depremlerinde ağır hasar aldığı için daha önce boşaltılan bir binadan gelen çatırdama ve çatırtı sesleri mahallede tedirginlik yarattı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen AFAD ve polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı ve binada inceleme yaptı.

Olay sırasında çevrede bulunanlar kısa süreli panik yaşadı; ekipler seslerin kaynağını belirlemek için bina etrafında ölçüm ve gözlem çalışmalarına başladı. Binanın daha önce hasar nedeniyle boşaltılmış olması, ekiplerin müdahalesini önceliklendirilen bir durum haline getirdi.

güvenlik önlemleri ve başlatılan inceleme:

Ekipler bölgedeki yayılmayı önlemek amacıyla güvenlik şeridi oluşturdu ve çevredeki yaya trafiğini yönlendirdi. Binanın bulunduğu kaldırımın gün boyunca binlerce vatandaş tarafından kullanılması, olayın yarattığı endişeyi artırdı. Yetkililer, risk oluşturabilecek unsurların belirlenmesi için ayrıntılı inceleme başlattıklarını bildirdi.

Mahalle sakinleri ve geçici bölge kullanıcıları, yetkililerin alacağı ek önlemleri beklerken ekiplerin çalışmalarını izlemeye devam ediyor. Olayla ilgili resmi inceleme sürüyor ve güvenlik değerlendirmesi tamamlanana kadar bölgedeki düzenlemeler ile ilgili duyurular yapılacak.

ADIYAMAN&#039;DA 6 ŞUBAT 2023 DEPREMLERİNDE AĞIR HASAR ALAN VE BOŞALTILAN BİNADAN GELEN ÇATIRTI SESLERİ...

ADIYAMAN'DA 6 ŞUBAT 2023 DEPREMLERİNDE AĞIR HASAR ALAN VE BOŞALTILAN BİNADAN GELEN ÇATIRTI SESLERİ VATANDAŞLARI KORKUTTU. İHBAR ÜZERİNE OLAY YERİNE GELEN AFAD VE POLİS EKİPLERİ, ÇEVREDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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