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Safranbolu'da park halindeki cipe yönelik lastik tahribatı soruşturuluyor

Safranbolu Bağlarbaşı'nda park halindeki cipin lastikleri kimliği belirsiz kişilerce tahrip edildi; araç sahibi durumu polise bildirdi, soruşturma sürüyor.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 09:17

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Safranbolu'da park halindeki cipe yönelik lastik tahribatı soruşturuluyor

Olay yeri ve tespit:

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, Bağlarbaşı Mahallesi Selvi Sokak üzerinde park halinde bulunan bir cipin lastiklerine zarar verildiği tespit edildi. Olay, sokakta park halindeki aracın çevresinde yapılan incelemede ortaya çıktı.

Polisin müdahalesi ve inceleme:

Durumu gören veya fark eden araç sahibi, olayı polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler araçta ve çevrede detaylı inceleme yaptı; olay yeri tespit çalışmaları gerçekleştirildi.

Soruşturmanın durumu:

Olayla ilgili olarak kimliği belirsiz kişi veya kişiler hakkında işlem başlatıldı ve resmi olarak soruşturma başlatıldı. Yetkililer, olayın aydınlatılması için çalışmaları sürdürüyor.

SAFRANBOLU İLÇESİNDE PARK HALİNDEKİ CİPİN LASTİKLERİNE KİMLİĞİ BELİRSİZ KİŞİ VEYA KİŞİLERCE ZARAR...

SAFRANBOLU İLÇESİNDE PARK HALİNDEKİ CİPİN LASTİKLERİNE KİMLİĞİ BELİRSİZ KİŞİ VEYA KİŞİLERCE ZARAR VERİLDİ

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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