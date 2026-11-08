Dolar 50,1343 +0,02%
Euro 55,9329 -0,43%
Bist 11.482,60 +1,32%
Altın Gram 6.568,14 -0,94%
EUR/USD 1,1143 -0,67%
Brent Petrol 98,32 +0,03%
--°

Safranbolu'nun asırlık konakları kar örtüsüyle yeni bir görünüm kazandı

Safranbolu’da dün başlayıp gece boyu süren kar yağışı, UNESCO Dünya Miras Listesi’ndeki asırlık konakların çatılarını beyaza bürüyerek etkileyici kış manzarası oluşturdu.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 11:54

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Safranbolu'nun asırlık konakları kar örtüsüyle yeni bir görünüm kazandı

safranbolu'nun kar altındaki tarihi yüzü:

UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan Karabük’ün Safranbolu ilçesinde dün başlayan ve gece boyunca aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı, evleriyle dünyaca ünlü tarihi ilçede geniş bir beyaz örtü oluşturdu.

Özellikle Bağlar bölgesinde bulunan asırlık konaklar ve geleneksel Safranbolu evlerinin çatıları karla kaplandı. Osmanlı döneminden günümüze ulaşan ahşap ve taş mimari, beyaz örtüyle birlikte farklı bir estetik kazandı.

tarihi dokunun öne çıkması:

Tarihi konakların saçakları, cumbaları ve taş duvarlarının arasındaki kontrast, karla birlikte daha belirgin hale geldi. Sokaklarda oluşan beyaz örtü, Safranbolu’nun özgün dokusunu kış atmosferiyle birleştirerek seyirlik görüntüler sundu.

görselleşen kış manzaraları:

Tarihi yapıların üzerindeki kar örtüsü ve cadde görüntüleri dronla da görüntülendi; havadan çekilen kareler konakların çatı çizgileriyle karın verdiği kontrastı ortaya koydu. Yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken ilçede, bu kış manzaraları sezonun fotoğrafik değerini artırdı.

KARABÜK&#039;ÜN SAFRANBOLU İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI TARİHİ KONAKLARI BEYAZA BÜRÜDÜ.

KARABÜK'ÜN SAFRANBOLU İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI TARİHİ KONAKLARI BEYAZA BÜRÜDÜ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Karabük’te aynı anda sonbahar ve kış manzaraları
images

Kütahya ormanında bulunan 40 santimetrelik dedebölük dikkat çekti
images

Elazığ'da sabah rüzgarı günlük yaşamı aksattı
images

Yaylada kar etkili oldu: Şırnak'ta besicilerin kış mesaisi erken başladı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Yalova ikinci büyük ihracat merkezi oldu: Türkiye'nin gemi ve yat payının yaklaşık yüzde 35'ini üstlendi

Karabük’te aynı anda sonbahar ve kış manzaraları

Simav yaren geleneği İzmir'de sesi oldu

Hankendi'de anıtta 44 günlük vatan savaşının izleri

TREND HABERLER

Peradi Ensemble'den kültürleri buluşturan akşam

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu

Tarkan'dan COP31'e çağrı: 'Wake Up' ile iklim için uyanış

Belediye başkan yardımcısından Sefo konseri ve geçmiş ödemelere kapsamlı yanıt

Yüksek düzeyli ticaret istişare mekanizmasının üçüncü oturumunu 2027'de Türkiye'de gerçekleştireceğiz

Gençlerin sahadaki gücü Lefke'de öne çıktı

Serbest piyasada dolar ve euro güne sınırlı artışla başladı